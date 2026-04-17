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伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）於週五（17日）透過社群平台X宣布，配合黎巴嫩停火協議，在剩餘的停火期內，荷姆茲海峽將對所有商船「完全開放」。這項重磅利多瞬間引爆全球資金的狂歡，美股週五開盤應聲上漲，道瓊指數早盤狂飆超過700點，台指期夜盤狂飆，一舉衝上37800點。全球宏觀環境好轉，台股多頭總司令張錫日前對台積電發表看法。張錫指出，台積電在 AI 產業鏈中具備無可取代的競爭優勢與絕對定價權，毛利率與獲利得以長期維持在高檔。為了進一步拉開與對手的差距，張錫預估台積電的資本支出將上看650億至700億美元，重兵部署 2 奈米與1.6奈米等先進製程。他預估，台積電的EPS可望從目前的約100元，翻倍跳升至 2029年的200元 若以25倍的合理本益比推算，台積電的長線目標價將直指5000元大關。台積電現貨17日下跌2.6%，收2030元。