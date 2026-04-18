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紐約洋基隊近期打線陷入低迷，戰績10勝8敗已滑落至美聯東區第2位。為了提振火力，美媒《FanSided》記者克萊恩（Christopher Kline）大膽建議，洋基隊應發動「洋基式」的重量級交易，從華盛頓國民隊換回正值生涯巔峰的明星游擊手艾布蘭（CJ Abrams），藉此升級內野火力，並作為「基特接班人」沃爾皮（Anthony Volpe）的升級方案，甚至替代合約即將到期的奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）。年僅25歲的艾布蘭本季打出如外星人般的數據，目前出賽18場，繳出.371/.481/.710的恐怖打擊三圍，OPS（攻擊指數）高達1.190。他目前已敲出6發全壘打、進帳19分打點，並有4次盜壘成功。克萊恩分析指出，艾布蘭目前的進攻產出遠遠超過洋基隊現有的內野手麥克馬洪（Ryan McMahon）與金手套游擊手沃爾皮。對於急需喚醒打線的洋基隊來說，艾布蘭不僅是火藥庫的點火開關，更有望在「法官」賈吉（Aaron Judge）時代之後，成為紐約下一個招牌球星。這項交易案不僅是為了短期火力補強，更涉及洋基長遠的團隊薪資布局。洋基二壘手齊森姆即將面臨自由球員市場，若雙方無法達成續約協議，艾布蘭將是二壘位置的完美替代人選。此外，克萊恩認為洋基隊擁有雄厚的財力，與其支付巨額合約給齊森姆，或許球團更傾向於長年留住艾布蘭。艾布蘭本季薪資僅420萬美元，且還有兩年的薪資仲裁資格，對於愛撒錢的洋基隊來說，這簡直是「零頭般的開銷」。沃爾皮作為洋基近年重點培養的游擊新星，雖然守備穩健，但打擊穩定度始終是疑慮。若艾布蘭能加入，將直接提升左側內野的打擊檔次。雖然沃爾皮擁有廣大的球迷基礎，但在戰績壓力下，洋基高層是否會如媒體建議般「送走沃爾皮」或將其調離主力位置，以換取艾布蘭這門大砲，受到矚目。