洛杉磯道奇隊近期在轉會市場上動作頻頻，繼本周三從費城人隊換來潛力右投麥蓋瑞（Griff McGarry）後，周五再度出手，與巴爾的摩金鶯隊完成交易，換回去年曾高居金鶯農場第4名的右投手麥克德莫特（Chayce McDermott）。儘管麥克德莫特在大聯盟留下的自責分率（ERA）數據並不理想，但道奇隊媒《Dodgers Way》指出，其優異的球威與轉速潛力，才是道奇隊決定「點石成金」的關鍵。
麥克德莫特擁有評價極高的速球與滑球
麥克德莫特在2023年曾獲選為金鶯隊年度最佳小聯盟投手，當時他在2A與3A合計投出3.10的優異防禦率。然而，他幾次在大聯盟短暫登板的經驗堪稱慘烈，2025年甚至因兩場崩盤的後援出賽，導致單季自責分率飆升至15.58。
不過，道奇隊隊媒分析指出，這筆交易絕對是「瑕不掩瑜」。麥克德莫特在球探報告中，其速球與滑球皆獲得了極高的評價，這正是道奇隊最擅長開發與強化的部分。道奇教練團看好能透過微調投球機制，找回這兩項武器的支配力。若能成功修復，麥克德莫特未來有望成為道奇牛棚中極具殺傷力的戰力。
道奇再展「低風險高回報」策略
金鶯隊在週六將麥克德莫特指定讓渡（DFA），而道奇隊隨即發動交易，送出20歲的小將裴瑞茲（Axel Perez）。裴瑞茲是道奇在2024年簽下的國際自由球員，去年在多明尼加夏季聯盟出賽表現平平，防禦率為5.48且今年尚未登場。
這筆交易反映了道奇隊近期一貫的補強邏輯：鎖定曾具備頂級新秀頭銜、目前處於低潮且擁有「高轉速」或「高揮空率」素材的選手。
外界期待道奇再現出色養成功力
麥克德莫特當年是金鶯隊交易明星重砲曼西尼（Trey Mancini）時所換回的核心籌碼之一，足見其天賦備受期待。雖然近年因控球與穩定度問題在大聯盟載浮載沉，但在擁有「投手改造工廠」美名的道奇體系下，麥克德莫特被認為有極大機會迎來生涯轉機。
對於道奇隊而言，這是一次成本極低的賭博，若能找回那顆評價極高的速球威力，麥克德莫特將成為道奇隊在2026年球季中期後，強化投手陣容深度的一枚重要棋子。
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麥克德莫特在2023年曾獲選為金鶯隊年度最佳小聯盟投手，當時他在2A與3A合計投出3.10的優異防禦率。然而，他幾次在大聯盟短暫登板的經驗堪稱慘烈，2025年甚至因兩場崩盤的後援出賽，導致單季自責分率飆升至15.58。
不過，道奇隊隊媒分析指出，這筆交易絕對是「瑕不掩瑜」。麥克德莫特在球探報告中，其速球與滑球皆獲得了極高的評價，這正是道奇隊最擅長開發與強化的部分。道奇教練團看好能透過微調投球機制，找回這兩項武器的支配力。若能成功修復，麥克德莫特未來有望成為道奇牛棚中極具殺傷力的戰力。
道奇再展「低風險高回報」策略
金鶯隊在週六將麥克德莫特指定讓渡（DFA），而道奇隊隨即發動交易，送出20歲的小將裴瑞茲（Axel Perez）。裴瑞茲是道奇在2024年簽下的國際自由球員，去年在多明尼加夏季聯盟出賽表現平平，防禦率為5.48且今年尚未登場。
這筆交易反映了道奇隊近期一貫的補強邏輯：鎖定曾具備頂級新秀頭銜、目前處於低潮且擁有「高轉速」或「高揮空率」素材的選手。
外界期待道奇再現出色養成功力
麥克德莫特當年是金鶯隊交易明星重砲曼西尼（Trey Mancini）時所換回的核心籌碼之一，足見其天賦備受期待。雖然近年因控球與穩定度問題在大聯盟載浮載沉，但在擁有「投手改造工廠」美名的道奇體系下，麥克德莫特被認為有極大機會迎來生涯轉機。
對於道奇隊而言，這是一次成本極低的賭博，若能找回那顆評價極高的速球威力，麥克德莫特將成為道奇隊在2026年球季中期後，強化投手陣容深度的一枚重要棋子。