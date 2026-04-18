以色列與黎巴嫩達成停火協議後，伊朗宣布在此期間，荷姆茲海峽向商船開放，利好消息激勵美股週五持續上漲，標普500指數首次突破7100點，科技股為主的那斯達克指數則連漲13個交易日。
根據財經外媒《CNBC》報導，伊朗外交部長阿拉格齊（Seyed Abbas Araghchi）在X發文，宣布為配合黎巴嫩停火協議，荷姆茲海峽在剩餘的停火期間內，開放所有商船通過，並補充說商船的行駛航線，將依照「伊朗伊斯蘭共和國港口和海事組織已宣布的協調路線通行」。
美國總統川普則在自家社群平台上發文，感謝伊朗開放荷姆茲海峽，聲稱這個中東國家已同意永遠不再關閉該水道，美國海軍對伊朗港口的封鎖將會繼續、全面實施，直到與德黑蘭達成和平協議，補充道：「大部分問題已經由談判解決，這一進程應該很快就會完成。」
17日收盤，美股道瓊工業指數上漲868.71點或1.79%，收49447.43點；標普500指數上漲84.78點或1.20%，收7126.06點；那斯達克指數上漲365.78點或1.52%，收24468.48點；費城半導體指數上漲226.537點或2.43%，收9555.883點。
其中，標指與那指不只齊創盤中、收盤歷史新高，標指更首次突破7100點，那指則連續第13個交易日收漲，創下1992年來，該指數最長連漲紀錄。
有關消息宣布後，出於對原油供應中斷的擔憂緩解，國際油價明顯下跌，西德州原油期貨（WTI）價格下跌近12％，每桶報83.85美元；布蘭特原油期貨價格則跌約9％，每桶報90.38美元。
要注意的是，荷姆茲海峽的重新開放並非毫無限制，按照伊朗媒體報導，與敵對國家有關的船隻、貨物將不被允許通過，並威脅若美國的封鎖持續下去，海峽也將繼續關閉，目前也還不清楚船舶是否會被強制收取通行費。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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美國總統川普則在自家社群平台上發文，感謝伊朗開放荷姆茲海峽，聲稱這個中東國家已同意永遠不再關閉該水道，美國海軍對伊朗港口的封鎖將會繼續、全面實施，直到與德黑蘭達成和平協議，補充道：「大部分問題已經由談判解決，這一進程應該很快就會完成。」
17日收盤，美股道瓊工業指數上漲868.71點或1.79%，收49447.43點；標普500指數上漲84.78點或1.20%，收7126.06點；那斯達克指數上漲365.78點或1.52%，收24468.48點；費城半導體指數上漲226.537點或2.43%，收9555.883點。
其中，標指與那指不只齊創盤中、收盤歷史新高，標指更首次突破7100點，那指則連續第13個交易日收漲，創下1992年來，該指數最長連漲紀錄。
有關消息宣布後，出於對原油供應中斷的擔憂緩解，國際油價明顯下跌，西德州原油期貨（WTI）價格下跌近12％，每桶報83.85美元；布蘭特原油期貨價格則跌約9％，每桶報90.38美元。
要注意的是，荷姆茲海峽的重新開放並非毫無限制，按照伊朗媒體報導，與敵對國家有關的船隻、貨物將不被允許通過，並威脅若美國的封鎖持續下去，海峽也將繼續關閉，目前也還不清楚船舶是否會被強制收取通行費。
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