伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）週五宣布，以色列、黎巴嫩停火期間，伊朗對所有商船開放荷姆茲海峽，美國總統川普已確認此消息，並聲稱在與伊朗達成最終協議前，美國將維持對伊朗港口的封鎖，還說協議有望在1、2天內達成。
綜合《路透社》等外媒報導，川普當地時間週五接受傳媒訪問時表示，美伊協議大部分要點已敲定，雙方預計本週末再次舉行談判，不排除在1、2天內達成協議，而他本人有可能會前往談判舉行地點-巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，並對談判進展持樂觀態度，還說美國將與德黑蘭合作，回收伊朗的濃縮鈾並帶回美國。
伊朗伊斯蘭革命衞隊海軍司令部則公布船舶通過荷姆茲海峽的新規定，容許商船、但禁止軍船通過這條全球能源運輸要道。
伊朗《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim）援引伊朗最高國家安全委員會消息人士透露，伊朗為船隻通過荷姆茲海峽設定3項條件，分別是：
1. 船隻應為商船而非軍艦，船隻及其運載貨物不得與敵對國家有關。
2. 船隻須按此前已確定的航線通過海峽。
3. 航行需在伊朗武裝力量的協調下進行。
伊朗駐俄羅斯大使賈拉利（Kazem Jalali）則補充說明，伊朗已提出結束戰爭的4項關鍵條件，包括：徹底停止侵略行為、提供客觀保障以防戰爭再次發生、全面賠償物質和精神損失、尊重伊朗對荷姆茲海峽的管轄權以確保海上安全。
不過，有報導指出，儘管美伊談判看似取得明顯進展，但關鍵議題仍存在分歧，包括伊朗核濃縮暫停期限、對濃縮鈾庫存的處理方式，以及美國是否解凍受制裁的伊朗資產並歸還等等。
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伊朗伊斯蘭革命衞隊海軍司令部則公布船舶通過荷姆茲海峽的新規定，容許商船、但禁止軍船通過這條全球能源運輸要道。
伊朗《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim）援引伊朗最高國家安全委員會消息人士透露，伊朗為船隻通過荷姆茲海峽設定3項條件，分別是：
1. 船隻應為商船而非軍艦，船隻及其運載貨物不得與敵對國家有關。
2. 船隻須按此前已確定的航線通過海峽。
3. 航行需在伊朗武裝力量的協調下進行。
伊朗駐俄羅斯大使賈拉利（Kazem Jalali）則補充說明，伊朗已提出結束戰爭的4項關鍵條件，包括：徹底停止侵略行為、提供客觀保障以防戰爭再次發生、全面賠償物質和精神損失、尊重伊朗對荷姆茲海峽的管轄權以確保海上安全。
不過，有報導指出，儘管美伊談判看似取得明顯進展，但關鍵議題仍存在分歧，包括伊朗核濃縮暫停期限、對濃縮鈾庫存的處理方式，以及美國是否解凍受制裁的伊朗資產並歸還等等。
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