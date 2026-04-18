今（18）日受到鋒面通過以及東北季風增強影響，局部地區炸陣雨或雷雨，為這波鋒面雨下最大的一天，其中降雨機率較高的地方偏向在基隆北海岸、東半部地區及西半部山區，其他地區偶爾也會有些下雨的現象。

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今天天氣：鋒面通過降雨機率高！基隆北海岸、東半部雨最大

4月18日今天的天氣，氣象署指出，今天鋒面通過及東北季風增強，各地雲量較多，中部以北、東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，其中降雨機率較高的地方偏向在基隆北海岸、東半部地區及西半部山區，其他地區偶爾也會有些下雨的現象，外出不妨攜帶雨具備用，晚上開始水氣減少，各地降雨機率將會降低。

北部及宜花天氣會涼一些，白天高溫24至26度，其他地區沒下雨時感受仍悶熱，高溫在29至31度，至於各地低溫約21到23度。

▲今日降雨機率較高的地方偏向在基隆北海岸、東半部地區及西半部山區。（圖／中央氣象署提供）
▲今日降雨機率較高的地方偏向在基隆北海岸、東半部地區及西半部山區。（圖／中央氣象署提供）
今天空氣品質

普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖

環境部提及，18日鋒面通過及東北季風增強，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，中南部短時間可能達橘色提醒等級，金門為「橘色提醒」等級。

明天天氣：水氣減少　北東地區氣溫回升

4月19日明天的天氣，東北季風影響，北部及東北部氣溫下降；水氣逐漸減少，花東地區及中南部山區有局部短暫陣雨，宜蘭及大臺北山區亦有零星短暫陣雨，其他地區轉為多雲偶見陽光的天氣。

一周天氣：下周一起高溫回升　下周四又有新一波鋒面

氣象署提及，下周一東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升，環境轉為偏東風；下周一、下周二花東地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。

下周三環境轉為偏南到東南風，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區亦有零星降雨機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。下周四、下周五鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部氣溫下降；中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，南部、東北部及東部地區有局部短暫陣雨或雷雨， 東南部地區有局部短暫陣雨。

▲下周一東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升，環境轉為偏東風。（圖／中央氣象署提供）
▲下周一東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升，環境轉為偏東風。（圖／中央氣象署提供）
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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...