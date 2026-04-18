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▲有粉絲和張凌赫分享自己測迷因人格測驗SBTI的結果，測出來是「IMSB」，留言問張凌赫這怎麼解？他直接拆解為「超級寶貝的意思」（IMSB = I am super baby）。（圖／翻攝自微博）

▲張凌赫日前貼出自己的心理類型測試（SBTI）結果，顯示其人格類型為IMSB「思考者」（THIN-K）。（圖／翻攝自微博）

中國人氣演員張凌赫近期因熱播劇《逐玉》爆紅，一舉一動都成為焦點。日前他貼出自己的心理類型測試（SBTI）結果，顯示其人格類型為「思考者」（THIN-K），有粉絲也貼出自己的結果是IMSB，留言問張凌赫這怎麼解？擁有中國南京師範大學電機工程專業的理工科學歷的他，直接把SBTI組合拆解為「超級寶貝的意思」（IMSB = I am super baby），超級幽默。SBTI（Silly Big Personality Test）是近期風行的網路迷因心理測驗，原本就會出現許多爆笑的解答。張凌赫測出來的「思考者」，也強化了他作為理工男的理性、重邏輯人設。在原本的IMSB人格測驗裡，「IMSB」是傻子的意思，但他把粉絲測出來的結果「SBTI」神解為「我是超級寶貝」，變得更有幽默感。有粉絲分析，他這舉動有一種「冷面理科生突然甜撩他人」的反差萌。張凌赫1997年出生於江蘇無錫，畢業於南京師範大學。2019年正式踏入影視圈，隔年即憑藉《少女大人》嶄露頭角。2022 年是其演藝生涯的關鍵轉折，他因在古裝奇幻劇《蒼蘭訣》中飾演「長珩仙君」一角知名度大增，並獲微博之夜「年度進取演員」榮譽。2026年他最新領銜主演的古裝愛情劇《逐玉》在3月首播後引發熱烈迴響，穩坐一線實力偶像地位。根據維基百科，SBTI測試是由影音平台Bilibili的帳號「蛆肉兒串兒」在2026年4月開啟。該測驗以心理測驗MBTI為參考，透過生成式AI製作出一系列詼諧、惡搞的題目和解答，並且打出「MBTI 已經過時，SBTI來了」的口號。與嚴肅的人格分析不同，SBTI共有31道題，測試結果會產出由英文字母組成的趣味標籤（如：「CTRL」、「DRUN-K」）。由於風格幽默，該測驗在發布後迅速攻佔微博熱搜，並在小紅書、微信朋友圈引發病毒式傳播，甚至曾因流量過大導致伺服器數度崩潰，成為 2026年最具代表性的網路迷因。