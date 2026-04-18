泰國一年一度的潑水節落幕，泰國災難預防與減災部（DDPM）昨（17日）公布數據顯示，在10日至16日的潑水節道路安全行動期間，全國共發生1242起交通事故，造成1200人受傷、242人死亡。
綜合《曼谷郵報》、《泰國國家報》報導，泰國道路安全部（DDPM）總幹事卡察馬（Theerapat Katchamat）指出，今年的潑水節道路安全行動，交通事故總體數據，比起過去3年同期平均值有所下降，其中事故數量減35.59%，受傷人數減37.53%，死亡人數減9.70%。
儘管如此，泰國的節慶道路安全議題仍不容忽視，卡察馬透露，事故主因以超速為大宗，佔事故總數的40.5%，其次則是酒駕、臨時切換車道等不當行為。
泰國交通運輸部表示，雖然「7日危險期」已經結束，但仍有市民、遊客逗留，已指示相關部門繼續嚴格執法，並敦促各省繼續落實各項安全措施。
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泰國交通運輸部表示，雖然「7日危險期」已經結束，但仍有市民、遊客逗留，已指示相關部門繼續嚴格執法，並敦促各省繼續落實各項安全措施。
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