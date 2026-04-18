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白沙屯媽祖勇腳伯「滿腿都紗布」！腳傷留客運站超心疼

▲勇腳伯腳上滿是紗布，一個人坐在客運車站地板上，畫面讓人看得十分心疼。（圖／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會）

勇腳伯腳傷滯留客運站！站長暖心出手聲援

▲勇腳伯今年再度參與白沙屯媽祖進香活動，路途中被詢問是否要搭便車，仍堅持靠雙腳繼續走。（圖／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會）

勇腳伯一走就是20年！背後故事超催淚

▲知名信徒「勇腳伯」連續20年不缺席，但今年傳出坐在店家前休息，卻遭驅趕離開的情況。（圖／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會臉書）

白沙屯媽祖進香於昨（17）日凌晨起駕回鑾，今年知名香燈腳「勇腳伯」也現身參與，不過昨日被民眾目擊勇腳伯滯留嘉義客運北港站，疑似因為腳傷問題需要處理，站長發現後立馬出手協助，不過勇伯仍堅持搭客運再轉火車回彰化治療，滿腿是紗布的畫面也隨之曝光，讓許多人看了十分心疼。昨日白沙屯媽祖回鑾北返進入彰化，有網友在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」提到，目擊到香燈腳「勇腳伯」滯留在嘉義北港客運站休息，疑似因為腳傷需要處理而滯留，從畫面中可見，勇腳伯一個人坐在客運站地板上，腳上滿是紗布。照片曝光後，瞬間讓不少民眾心疼留言，「勇伯天氣真的很熱。媽祖是慈悲的。也不願看你的受苦。好好保重自己」、「勇伯盡力了就好。」、「勇伯，你很棒了，媽祖有感受到誠意，身體健康最重要」。根據《ETtoday新聞雲》報導，勇伯從16日晚上現身於嘉義北港，並在嘉義客運北港站內過夜休息，而昨日清晨6點時，站長發現勇伯仍在休息，甚至到中午時段仍在，不過勇腳伯精神狀況良好，但疑似腳傷需要處理。站長趕緊上前詢問是否需要協助，不過勇腳伯堅決要搭車至嘉義火車站，再藉由火車回到彰化換藥。站長當下尋求客運人員協助，現場更有香燈腳出聲自願陪同。站受事後得知勇伯順利抵達彰化，才終於放下心中的大石頭。此外，也有民眾回報在昨日下午已目擊勇伯平安返回彰化。據了解，勇腳伯連續20年參與白沙屯媽祖進香活動，甚至連彰化南瑤宮媽祖、苗栗白沙屯媽祖，以及台中大甲媽等遶境活動也都能看見他的身影。而勇腳伯人生故事十分催淚，他曾分享14歲時於鞋廠工作因操作機器不慎而失去了左手大拇指與食指，後來還經歷了車禍，導致雙腿重創，右腿膝蓋以下骨頭碎裂，後來還罹患骨髓炎，左腿也嚴重受創。跌落人生最低潮的他，向南瑤宮媽祖哀求「我不要醫了！」自此開始堅持跟隨媽祖進香，一走就是20年，雖然步履蹣跚但背影堅毅，這樣的勵志精神感動全台數萬人。不過今年傳出勇腳伯坐在店家前休息，卻遭到他人以不客氣的語氣驅趕，讓目擊者感嘆「希望大家能多一點同理心」，如今再次看到勇伯腳傷照片，讓眾多香燈腳喊話「希望阿伯先好好治療腳傷」。