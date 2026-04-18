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▲郁方積極為剴剴案發聲，未料卻在發文點名錯人。（圖／翻攝自郁方臉書）

郁方聲援剴剴案引爭議 林月琴出面澄清

深夜發文正式道歉 貼文修改再掀討論

郁方貼文

台北地院近日針對「剴剴案」作出判決，兒福聯盟前社工陳尚潔因訪視疏失，被依過失致死罪判處2年徒刑，消息一出引發社會高度關注，案件源於1歲幼童疑遭保母虐待致死，相關責任歸屬與制度問題持續成為討論焦點，不少關心兒少議題的民眾與團體紛紛發聲，對判決結果表達不同意見。長期關注此案的女星郁方也針對此案件公開點名立委林月琴，不過有網友提醒她罵錯人了，對此她在昨（17）日深夜公開道歉，直言自己「錯就是錯了」。剴剴案近日針對社工疏失進行判決，藝人郁方也針對此案公開表達看法，並在社群平台點名多位相關人士，其中包括立委林月琴，然而有網友發現她引用的資料內容與本案實際關聯不符，所提及的基金會並非涉案單位，而是另一個無關機構，質疑其資訊來源未經完整查證，導致輿論迅速轉向。面對外界點名，林月琴隨即出面回應，強調自己並未參與近期任何社工團體的連署或相關聲明，也未涉入該事件的決策或撰寫工作，她指出自己若有發起行動，必定會公開承認，沒有必要隱瞞。隨著事件延燒，郁方於17日晚間在臉書發文向林月琴表達歉意，她表示自己經過進一步查證後，確認先前所引用的資訊有誤，因此對於未完整核實即發表言論感到抱歉，她在文中直言：「錯就是錯，我願意承認。」並強調會記取教訓，未來更加謹慎面對公共議題，態度相當坦率。此外，郁方原先在貼文中也提及其他政治人物，但隨後進行內容調整，刪除部分相關敘述，僅保留對現任兒盟董事長林志嘉的回應期待，她呼籲相關單位正面說明事件經過，並強調唯有正視問題，才能避免類似悲劇再次發生。感謝林月琴立委的說明。今日我再次查證後確認，聯合全國十餘所大學社工系所的聲明，並非由林月琴立委發起。對於先前在未完整查證下所做的指稱，我在此誠心向林月琴立委致歉。這件事讓我更提醒自己，情緒可以真，但事實必須更嚴謹。錯就是錯，我願意承認，也會記在心裡，讓自己做得更好。我藍綠的朋友都很多，也從沒有因為黨派色彩去判斷一個人的人品，大家都是為了國家在做事，只是立場不見得相同。我之所以站出來關注剴剴案，沒有任何政治立場，跟任何政治都無關，也沒有任何私人目的，只是單純地，對於孩子受苦這件事，真的無法視而不見。每一個孩子，都應該被好好保護，而不是在無聲中承受傷害。我們真正期待的，是現任兒盟董事長林志嘉先生，能夠正面回應這起悲劇，給社會一個交代，也給孩子一個最基本的尊重。我一直很喜歡孩子，也深深知道，有些孩子從一開始就沒有被好好對待。或許我能做的不多，但只要還有能力，我就會選擇多做一點、多說一句，為他們發聲。做錯事情就是道歉，認錯是最大的勇氣，我做錯我誤判我就應該誠心道歉，我也希望林志嘉先生跟陳尚潔小姐能勇於認錯，知錯才會改變，如果覺得自己都沒有錯，怎麼可能改變這些悲劇繼續發生？謝謝所有提醒我、也願意一起關心這件事的人。未來我會更謹慎，也會繼續關注。謝謝大家。