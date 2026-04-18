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▲王彩樺將自己臉上紋路都修掉，被質疑像「蠟像」。（圖／翻攝自王彩樺臉書）

王彩樺修圖風格成焦點 幽默回應化解爭議

審美引發討論 王彩樺分享正面人生

藝人王彩樺近日登上《小姐不熙娣》為好友小S（徐熙娣）站台，節目播出後她也在社群平台分享2人合照並附上溫馨文字，表達對小S回歸主持的支持與感動，不過原本充滿祝福意味的貼文，卻因王彩樺照片疑似修過頭，意外引發網友熱議，不少人第一眼甚至認不出她，甚至直呼看起來像「蠟像」，對此王彩樺也在社群回應直言：「手抖控制不住！」幽默回應讓不少網友笑翻。王彩樺近日登上好友小S的節目《小姐不熙娣》慶祝她回歸，並在社群上曬出2人合照，然而照片中王彩樺的臉部呈現相當平滑的效果，幾乎看不到細節紋理，與過往形象略有差異。有網友直言修圖痕跡明顯，甚至形容畫面像「蠟像」，質疑後製處理過度，對此王彩樺並未動怒，反而以輕鬆態度回應，笑稱自己是「手抖控制不好」，幽默化解外界質疑，也讓整起事件多了幾分娛樂效果。面對各種留言，王彩樺幾乎一一回覆，展現親民作風，有粉絲開玩笑表示她似乎想用修圖讓大家「忘記原本模樣」，她則笑回「換個造型看看」，語氣相當自嘲，即便有部分網友批評聲音較為直接，她仍保持樂觀態度，用幽默方式應對，也讓不少支持者稱讚她心態正面。此外，也有網友向王彩樺提出較為溫和的建議，認為臉部保留一些自然紋路會更真實，看起來更貼近生活，王彩樺則回應其實照片中仍有細節，只是希望整體呈現更加平滑乾淨，顯示她對於影像風格有自己一套堅持。除了回應照片風波，王彩樺也在貼文中提到自己是「保庇女神」，並感謝媽祖庇佑讓她能持續在演藝圈努力工作，她強調自己未來仍會投入表演與主持，同時也希望能透過公益回饋社會，幫助更多需要的人，對她而言人生的價值不僅在於事業發展，更在於能否為他人帶來正面影響，展現出不同於外界討論的另一面。