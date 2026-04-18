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全台球迷守候，終於見證歷史性的一刻！效力於底特律老虎隊的台灣潛力新星「台灣怪力男」李灝宇，今（18）日正式升上大聯盟，並在客場對戰波士頓紅襪隊的比賽中立即獲得重用，以先發第8棒、三壘手的身分亮相。雖然前兩個打席皆以飛球出局作收，但李灝宇展現出的擊球初速與長打潛力，依然讓大聯盟球評與球迷印象深刻。李灝宇今日穿上老虎隊戰袍，踏上歷史悠久的芬威球場。他的首個大聯盟打席出現在3局上半。面對紅襪隊先發投手的火球攻勢，李灝宇表現得十分沉穩，先是耐心選掉兩顆偏低的壞球，並將一顆進壘的速球擊成界外。最終他鎖定一顆91.7英里的四縫線速球揮棒，雖然擊球角度達56度過高，形成右外野高飛球出局，但初次站上打擊區的穩定感已獲得肯定。進入5局上半，李灝宇迎來第2個打席。這一次他完全釋放「怪力男」本色，鎖定一顆91英里的四縫線速球精準重擊。這球的擊球初速高達101英里（約162.5公里），飛行距離遠達376英呎，眼看就要形成安打甚至長打，可惜運氣稍微欠佳，最後在牆前遭到紅襪隊中外野手接殺。雖然結果是飛球出局，但高達101英里的初速已向大聯盟證明其具備頂級的擊球力量。底特律老虎隊此次決定叫上李灝宇，除了填補工具人麥金斯特里（Zach McKinstry）受傷後的內野空缺，背後更有精確的戰術考量。數據顯示，老虎隊接下來12場比賽中有半數將面對左投先發，而這正是李灝宇的強項。李灝宇去年在3A面對左投的打擊數據極其亮眼，打擊三圍高達.299/.395/.523，攻擊指數（OPS）更高達.918。總教練辛奇（A.J. Hinch）顯然看中其「左投殺手」的特性，預計在接下來對戰左投的賽程中，李灝宇將獲得大量先發機會。