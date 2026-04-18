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大甲媽祖上轎出意外！千里眼神像摔落地面

▲大甲鎮瀾宮媽祖上轎儀式中，在傳遞過程中因未拿穩千里眼，導致神像突然墜地。（圖／大甲鎮瀾宮YouTube）

大甲媽祖上轎「千里眼落墜地」！廖大乙認警訊：眼光要放遠

▲大甲鎮瀾宮媽祖於昨（17）日深夜10時5分正式起駕，現場吸引60萬信眾到場跟隨。（圖／大甲鎮瀾宮YouTube）

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香於昨（17）日深夜10時5分正式起駕，但下午舉行上轎儀式時卻傳出意外，鎮瀾宮董事長顏清標傳送金精將軍（千里眼）時，傳遞過程中不慎讓神像摔落地面，畫面隨即在網路引發討論。對此，等意外。大甲鎮瀾宮17日舉辦媽祖上轎典禮，由鎮瀾宮董事長顏清標和多位來賓一起恭迎三尊媽祖神像與千里眼和順風耳神尊入轎，現場有眾多政治人物到場，包括民進黨秘書長徐國勇、立法院副院長江啟臣、台北市長蔣萬安等人。但在接神像上轎過程中，在傳遞過程中未拿穩，導致神像突然墜地，當場讓徐國勇忍不住大聲驚叫，隨後工作人員立馬上前確認神像狀況，確保無礙後才重新安座，雖然意外發生短暫，但過程全被直播錄了下來，相關畫面也在網路上引發討論。針對這起神像落地意外，民俗專家廖大乙指出，神像發生意外雖非人為故意，但主事者仍需擔起負責任，並提到這是媽祖的提示和警訊，第一點是提醒信眾與相關人員行事不該貪圖近利、眼光要放遠；第二點是對主事者而言要謹言慎行，遶境期間要約束信眾，避免發生搶轎或暴力衝突，也要多注意身體狀況。命理專家楊登嵙則認為，神像掉落意外不至於影響遶境整體運勢，但經手神像的相關人員，近期行事建議低調保守，盡量化解敵意與紛爭，以和為貴，才能讓此次宗教盛事圓滿落幕。