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▲昨日有人在紐約廣場舉辦台式婚禮，現場總鋪師竟然是藍正龍（右2）、隋棠（左2）、千千（左1）等人。（圖／vivian_nyclife授權提供）

時代廣場婚宴主廚星度破表 明星陣容意外曝光

▲Janet作為主持人之一，也下場幫忙端菜。（圖／vivian_nyclife授權提供）

實境節目拍攝曝光 話題延燒引發期待

▲這場別開生面的台式婚宴，吸引大批紐約客駐足拍照、留念。（圖／vivian_nyclife授權提供）

紐約地標時代廣場昨（17）日出現罕見場面，一場結合台灣辦桌文化的婚禮活動在紐約時代廣場登場，引發大批民眾圍觀，原先不少遊客原本只是路過，卻被現場熱鬧氛圍吸引駐足，甚至拿出手機記錄這難得一見的畫面，這場活動不僅打破一般人對時代廣場的既定印象，也讓台灣傳統宴席文化成功走向國際舞台，話題迅速在社群發酵。值得一提的是，負責此次宴會的，竟然是藝人藍正龍、隋棠，以及剛考取中餐執照的百萬YTR千千，讓不少粉絲直呼驚訝。昨日，有民眾社群分享有人在時代廣場舉辦台式婚宴，更讓人驚訝的是現場竟出現多位台灣藝人參與其中，包括藍正龍、隋棠以及人氣創作者千千等人，有人目擊藍正龍親自下場料理，負責炸蝦等餐點，隋棠則在一旁協助擺設餐具。此外，百萬YTR千千、浩子以及Janet則參與主持或互動環節，這樣的組合讓不少民眾一開始還誤以為是「明星臉」，直到近距離觀察才發現竟是本人。活動現場採用傳統辦桌形式，圓桌排列、熱食上桌的畫面在紐約街頭顯得格外新奇，許多紐約當地人對於這種熱鬧又具有儀式感的用餐方式感到好奇，紛紛停下腳步觀看，甚至有人直接詢問活動內容，網友也留言表示，這樣的呈現方式讓世界更認識台灣文化，「越在地越國際」的概念獲得不少共鳴。隨著影片與照片在網路瘋傳，網友也逐漸拼湊出活動真相，指出這其實是全新實境節目的拍攝現場，節目名稱為《請世界吃桌》，預計於6月播出，據了解該節目主打將台灣辦桌文化帶到世界各地，以跨文化交流為主軸，這次選在紐約時代廣場舉辦婚禮式宴席，正是其中一大亮點。這場活動曝光後迅速引發討論，不少網友直呼：「太狂了」、「第一次看到這種場面」，甚至有人笑稱是「總舖師海外版」。同時也有觀眾對節目內容產生高度期待，希望未來能看到更多類似企劃，讓台灣飲食文化在國際舞台持續發光。