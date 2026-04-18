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底特律老虎正式啟用「台灣怪力男」！23歲的旅美台灣小將李灝宇今（18）日完成大聯盟夢想，在面對波士頓紅襪的比賽中，先發擔任第8棒三壘手，成為史上第19位完成登頂的台灣球員。老虎教頭辛奇（A.J.Hinch）在賽前說明提拔理由，讚李灝宇「他是位好球員，擊球紮實，守備也很棒」、「實際狀況比數據更好」。「他是位好球員，以往兩年春訓都待在大聯盟營，擊球紮實，守備也很棒。」對於李灝宇首次挑戰最高殿堂，辛奇表示很期待李灝宇在大聯盟的表現。此外，底特律老虎不只今天對上紅襪隊將面對強力左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez），後續老虎隊的12場比賽，也有過半數都需要面對左投先發，這也剛好是李灝宇的強項。對此，辛奇認可李灝宇面對左投的能力，但認為李灝宇可以處理不同球路的球，「其他人可能會把焦點放在他的擊球初速與長打能力，但我喜歡他整體的表現。」並補充，李灝宇在比賽中節奏不錯，也能精準完成雙殺，「在內野守備位置的第一步啟動也非常出色。」辛奇也說，「李灝宇的揮棒狀況比實際數據好，選球也不錯。」隨後解釋選球能力對於李灝宇從3A邁進大聯盟，有很大的幫助。此外，李灝宇叫上大聯盟的關鍵人物麥金斯特里（Zach McKinstry），目前傷勢複雜，因左髖部／腹部發炎告假，老虎才臨時叫上李灝宇支援。被問及麥金斯特里進入傷兵名單，辛奇表示麥金斯特里目前很疲憊，需要一定時間等待復原，即使狀況有逐漸好轉，「但確實需要時間」。