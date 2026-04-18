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日本自衛隊「雷」號驅逐艦，昨（17）日下午行經台灣海峽，中國外交部發言人郭嘉昆表達強烈抗議，指控日本嚴重損害中日關係基礎、威脅中國主權和安全。對此，資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫分析，這顯示高市早苗政府在台海問題上，選擇維持存在感，以「清晰但有限度的強硬」應對中國。矢板明夫17日深夜在臉書粉專發文，分析日本近期自衛隊艦艇通過台灣海峽，以及高市早苗決定不在靖國神社春季例大祭期間進行參拜的事，若把這2件事放在一起看，其實就能看出高市當前的價值排序與戰略判斷。矢板明夫指出，在台海問題上，日本選擇維持存在感，甚至在必要時透過行動表達立場，因為這不僅關乎台灣，更直接牽動日本自身的海上安全、能源命脈，一旦默認中國對台海的內海化主張，日本未來的戰略空間將被壓縮，所以在這個問題上，高市政府選擇的是清晰而有限度的強硬。不過，在敏感的靖國神社問題，高市政府則選擇暫時收斂，對日本保守派而言，不參拜意味著對自身信念的某種背離，招致內部批評是難免的，但若放在當前的國際局勢來看，這個決定並非單純的退讓，而是一種戰術安排。在台海局勢升溫、中東局勢動盪、日韓關係出現改善契機之際，日本需要的，是外交上的迴旋空間，這樣有助於在更關鍵的安全議題上集中資源。矢板明夫認為，這些取捨顯示高市並非一味強硬的政治人物，而是具備一定彈性的現實主義者，該堅持的地方不退，例如對台海航行自由的立場，可以調整的則暫緩，例如參拜的時機，這種「能屈能伸」的特質，在當前多重危機並存的國際環境中，無疑是有加分的。當然，這樣的操作不會沒有代價，對內她需要面對保守派的質疑，對外也需承擔中國持續施壓的風險，但政治的本質就是在現實條件下做選擇，每個決定都代表著領導者對輕重緩急的判斷。矢板明夫也提到，4月不參拜並不具有決定性意義，真正關鍵的時間點，是在今年8月15日，那天不僅是歷史記憶的象徵，更是日本政治人物展現立場的重要時刻，如果屆時高市能做出明確選擇，才足以說明她的價值並未動搖：「在動盪的國際局勢中，領導者面臨著巨大考驗，最重要的能力，或許就是要在理想和現實之間尋找平衡。」