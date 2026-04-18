（10:06更新，媽祖鑾轎進入台中龍井）2026 大甲媽祖遶境進香第 1 天，昨（17）晚 22 時 05 分於大甲鎮瀾宮正式起駕！隨著震撼的起馬炮與震天煙火，數萬名信徒展開 9 天 8 夜的祈福之旅。今（18）日媽祖鑾轎預計經清水、沙鹿、大肚前往彰化，晚間 21 時 30 分將駐駕彰化市南瑤宮。《NOWNEWS》不斷更新追蹤整理 2026 大甲媽祖遶境行程表、現在目前位置、GPS 即時衛星定位、直播即時影像，讓您隨手掌握女神動態。
🟡 大甲媽 4/18 行程路線、停駕駐駕地點
今日（國曆 4 月 18 日）是大甲媽遶境的第一天，重點行程鎖定在台中海線至彰化市。鑾轎清晨由沙鹿出發，經過多處重要宮廟停駕，晚間進入彰化市區：
🟡 大甲媽祖現在在哪裡？GPS 目前位置一覽
「媽祖走到哪了？」是隨香客與準備接駕信眾最關心的話題。今年鎮瀾宮再度委託逢甲大學 GIS 中心與天眼衛星定位服務網，打造「大甲媽祖」App，提供 24 小時不間斷位置追蹤，精準度極高：
🟡 2026 大甲媽祖進香現場直播、路線即時影像
若是今年無法親自前往現場，或因體力限制無法全程跟隨，信眾也能透過以下官方直播平台，展開「數位進香」。不論身在何處，都能透過螢幕即時恭迎媽祖聖駕，同步感受萬人簇擁的震撼與宗教盛事的熱血氛圍：
🟡 2026 大甲媽祖進香日期、行程表、回鑾時間
本次 2026 年（丙午年）大甲媽祖遶境進香為期 9 天 8 夜，橫跨台中、彰化、雲林及嘉義：
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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今日（國曆 4 月 18 日）是大甲媽遶境的第一天，重點行程鎖定在台中海線至彰化市。鑾轎清晨由沙鹿出發，經過多處重要宮廟停駕，晚間進入彰化市區：
- 清晨： 01:15 沙鹿區鹿寮里福德宮、02:30 沙鹿玉皇殿。
- 上午： 08:00 大肚萬興宮、11:10 大肚慈惠堂鎮明宮。
- 下午： 12:10 進入彰化市永安宮，隨後於彰化市區進行遶境，經過開化寺、關帝廟。
- 晚間駐駕： 21:30 彰化市南瑤宮駐駕。
「媽祖走到哪了？」是隨香客與準備接駕信眾最關心的話題。今年鎮瀾宮再度委託逢甲大學 GIS 中心與天眼衛星定位服務網，打造「大甲媽祖」App，提供 24 小時不間斷位置追蹤，精準度極高：
- 線上直播網站：http://mazu.skyeyes.tw/
- 手機 App：iOS 載點 / Android 載點
- 即時服務地圖：https://www.52mazu.tw/live/ 由「我愛大甲媽X網路社群免費提供「即時車輛追蹤」、「點心住宿洗澡超詳盡補給站點」、「Google 級智慧地圖」與「精準雷達定位」服務。
若是今年無法親自前往現場，或因體力限制無法全程跟隨，信眾也能透過以下官方直播平台，展開「數位進香」。不論身在何處，都能透過螢幕即時恭迎媽祖聖駕，同步感受萬人簇擁的震撼與宗教盛事的熱血氛圍：
- 官方即時影像：大甲鎮瀾宮官方 YouTube 頻道
- 最新動態直擊：大甲鎮瀾宮官方臉書粉絲專頁
本次 2026 年（丙午年）大甲媽祖遶境進香為期 9 天 8 夜，橫跨台中、彰化、雲林及嘉義：
|天數
|國曆日期
|行程重點（起駕/駐駕地點）
|起駕
|4/17 (五)
|22:05 大甲鎮瀾宮起駕
|第一天
|4/18 (六)
|21:30 彰化市南瑤宮駐駕
|第二天
|4/19 (日)
|21:00 西螺鎮福興宮駐駕
|第三天
|4/20 (一)
|17:30 新港市區遶境、奉天宮駐駕
|第四天
|4/21 (二)
|08:00 祝壽大典、23:00 回駕典禮
|第五天
|4/22 (三)
|20:00 西螺鎮福興宮駐駕
|第六天
|4/23 (四)
|18:30 北斗鎮奠安宮駐駕
|第七天
|4/24 (五)
|21:30 彰化市天后宮駐駕
|第八天
|4/25 (六)
|20:00 清水區朝興宮駐駕
|回鑾
|4/26 (日)
|15:00 大甲市區遶境、回駕安座
🟡 貼心小提醒：洗澡補給與隨香禁忌
- 洗澡在哪？ 今年彰化永靖永安宮特別準備了 10 間沐浴間，廟方建議信徒可以洗完澡、去永靖街用餐小睡後，再等媽祖抵達。
- 禁忌提醒： 參加進香者請保持身心虔誠。首次參加者須穿全套新衣；懷孕者嚴禁躦轎腳以免驚動胎兒；隨香期間嚴禁酒、賭、色，並記得將「請、謝謝、對不起」掛在嘴邊。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。