（10:06更新，媽祖鑾轎進入台中龍井）2026 大甲媽祖遶境進香第 1 天，昨（17）晚 22 時 05 分於大甲鎮瀾宮正式起駕！隨著震撼的起馬炮與震天煙火，數萬名信徒展開 9 天 8 夜的祈福之旅。今（18）日媽祖鑾轎預計經清水、沙鹿、大肚前往彰化，晚間 21 時 30 分將駐駕彰化市南瑤宮。《NOWNEWS》不斷更新追蹤整理 2026 大甲媽祖遶境行程表、現在目前位置、GPS 即時衛星定位、直播即時影像，讓您隨手掌握女神動態。

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🟡  大甲媽 4/18 行程路線、停駕駐駕地點

今日（國曆 4 月 18 日）是大甲媽遶境的第一天，重點行程鎖定在台中海線至彰化市。鑾轎清晨由沙鹿出發，經過多處重要宮廟停駕，晚間進入彰化市區：

  • 清晨： 01:15 沙鹿區鹿寮里福德宮、02:30 沙鹿玉皇殿。
  • 上午： 08:00 大肚萬興宮、11:10 大肚慈惠堂鎮明宮。
  • 下午： 12:10 進入彰化市永安宮，隨後於彰化市區進行遶境，經過開化寺、關帝廟。
  • 晚間駐駕： 21:30 彰化市南瑤宮駐駕。
▲▼2026 大甲媽祖遶境進香「9 天 8 夜完整行程表」。涵蓋 4/17 起駕至 4/26 回鑾安座期間，沿途經過之所有停駕宮廟、預定駐駕點及詳細起駕時間。（圖／翻攝自大甲鎮瀾宮官網）
▲▼2026 大甲媽祖遶境進香「9 天 8 夜完整行程表」。涵蓋 4/17 起駕至 4/26 回鑾安座期間，沿途經過之所有停駕宮廟、預定駐駕點及詳細起駕時間。（圖／翻攝自大甲鎮瀾宮官網）
 
🟡 大甲媽祖現在在哪裡？GPS 目前位置一覽

「媽祖走到哪了？」是隨香客與準備接駕信眾最關心的話題。今年鎮瀾宮再度委託逢甲大學 GIS 中心與天眼衛星定位服務網，打造「大甲媽祖」App，提供 24 小時不間斷位置追蹤，精準度極高：

▲大甲媽祖即時衛星定位系統，信徒可透過網頁或 App 24 小時掌握鑾轎目前位置、即時影像與前進速度，今日預計晚間 21:30 抵達彰化南瑤宮。（圖／翻攝自大甲媽祖 GPS 定位官網）
▲大甲媽祖即時衛星定位系統，信徒可透過網頁或 App 24 小時掌握鑾轎目前位置、即時影像與前進速度，今日預計晚間 21:30 抵達彰化南瑤宮。（圖／翻攝自大甲媽祖 GPS 定位官網）
🟡 2026 大甲媽祖進香現場直播、路線即時影像

若是今年無法親自前往現場，或因體力限制無法全程跟隨，信眾也能透過以下官方直播平台，展開「數位進香」。不論身在何處，都能透過螢幕即時恭迎媽祖聖駕，同步感受萬人簇擁的震撼與宗教盛事的熱血氛圍：

🟡 2026 大甲媽祖進香日期、行程表、回鑾時間

本次 2026 年（丙午年）大甲媽祖遶境進香為期 9 天 8 夜，橫跨台中、彰化、雲林及嘉義：

天數 國曆日期 行程重點（起駕/駐駕地點）
起駕 4/17 (五) 22:05 大甲鎮瀾宮起駕
第一天 4/18 (六) 21:30 彰化市南瑤宮駐駕
第二天 4/19 (日) 21:00 西螺鎮福興宮駐駕
第三天 4/20 (一) 17:30 新港市區遶境、奉天宮駐駕
第四天 4/21 (二) 08:00 祝壽大典、23:00 回駕典禮
第五天 4/22 (三) 20:00 西螺鎮福興宮駐駕
第六天 4/23 (四) 18:30 北斗鎮奠安宮駐駕
第七天 4/24 (五) 21:30 彰化市天后宮駐駕
第八天 4/25 (六) 20:00 清水區朝興宮駐駕
回鑾 4/26 (日) 15:00 大甲市區遶境、回駕安座

🟡 貼心小提醒：洗澡補給與隨香禁忌

  • 洗澡在哪？ 今年彰化永靖永安宮特別準備了 10 間沐浴間，廟方建議信徒可以洗完澡、去永靖街用餐小睡後，再等媽祖抵達。

  • 禁忌提醒： 參加進香者請保持身心虔誠。首次參加者須穿全套新衣；懷孕者嚴禁躦轎腳以免驚動胎兒；隨香期間嚴禁酒、賭、色，並記得將「請、謝謝、對不起」掛在嘴邊。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 
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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...