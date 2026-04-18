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NBA美國職籃（National Basketball Association）東區季後賽首輪即將開打，由第2種子波士頓塞爾提克對陣第7種子費城76人。然而，76人隊總教練納斯（Nick Nurse）於周六練習賽後正式宣布，當家球星恩比德（Joel Embiid）因接受闌尾切除手術後尚在恢復期，確定將缺席台灣時間周一（美國時間周日）在波士頓舉行的系列賽首戰。現年32歲的恩比德是在4月9日接受闌尾切除手術，雖然手術隔日即出院，但他缺席了例行賽最後三場賽事，也錯過了周四對陣奧蘭多魔術的附加賽。自手術以來，恩比德尚未參與球隊的正式練習，這也讓他在季後賽高強度對抗中回歸的可能性蒙上陰影。納斯教練在受訪時表示：「我正全力準備周一的比賽，我很清楚他不會在那場比賽上場。我們現在全神貫注於現有的戰力，看看我們能否進入場館與對手拚搏並執行戰術。至於後續任何變動，我們會隨著系列賽的進行再作打算。」恩比德在2025-26例行賽賽季中飽受膝蓋慢性傷勢困擾，整季共缺席了44場比賽。事實上，自2022-23賽季以來，他單季例行賽的出賽數從未超過39場。儘管出賽斷斷續續，他本季縮減後的數據仍有場均26.9分、7.7籃板及3.9助攻的高效表現。在恩比德缺陣期間，76人預計將倚重年輕長人波納（Adem Bona）與資深中鋒卓蒙德（Andre Drummond）來抗衡塞爾提克的強大禁區。歷史數據對76人並不友善。自1985年以來，塞爾提克在過去與76人交手的6次季後賽系列賽中全數勝出。恩比德生涯曾三度在季後賽對陣綠衫軍，雖然場均能貢獻25.9分、11.5籃板，但始终未能率隊跨越這座大山。系列賽第一戰預計於台灣時間周一凌晨1時在波士頓TD Garden球館點燃戰火。在缺乏頭號核心的情況下，費城球迷正期盼隊友能挺身而出，在恩比德回歸前守住戰線。