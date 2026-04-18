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宜蘭羅東發生一起人倫悲劇，一名91歲張姓老婦被發現陳屍家中多時，已呈乾屍狀態。根據警方調查指出，其同住兒子疑似隱匿母親死亡，仍持續領取敬老年金，涉犯偽造文書與詐欺罪嫌，遭檢方聲請羈押，但法院裁定無保請回，而檢方則表示將提抗告。警方表示，案起於張姓女子報案，指多年聯繫不上母親，多次上門探視也遭與母親同住的弟弟張男拒絕，因此懷疑母親安危。警方報請宜蘭地檢署指揮偵辦，並於日前持搜索票前往羅東鎮住處破門搜索，最終在臥室內發現老婦遺體，已明顯死亡且呈乾屍狀。調閱資料後發現，張婦已近4年無就醫紀錄，卻仍持續每月提領敬老年金，且由同住兒子前往郵局領取，初估金額超過20萬元，疑似張男刻意隱瞞母親死訊，以詐領補助。檢方拘提張男到案說明，其對關鍵問題多所迴避。檢察官認為其涉犯偽造文書及詐欺罪嫌重大，且有反覆犯案及滅證之虞，向法院聲請羈押並禁止接見通信，但宜蘭地方法院最終裁定無保請回。檢方指出，目前已完成相驗，但因遺體已高度腐化，無法判斷確切死因及是否有外傷，預計將於下週進行解剖，以釐清死亡原因。