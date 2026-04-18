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在漫天大雪與攝氏0度的極寒低溫中，洛杉磯道奇隊今日（18日）客場挑戰科羅拉多洛磯隊，上演了一場如詩如畫卻也激戰正酣的「日本內戰」。道奇隊日籍球星大谷翔平在白雪皚皚的庫爾斯球場中，首打席便從同樣來自日本的洛磯先發投手菅野智之手中擊出二壘安打，將個人連續上壘紀錄推升至「49場」，繼續刷新紀錄。今日比賽開打前，海拔約1600公尺、有「打者天堂」之稱的丹佛庫爾斯球場因強烈暴風雪襲擊，呈現一片銀白色世界。儘管低溫與強風籠罩，道奇隊隊友們顯得興奮異常，帕赫斯（Andy Pages）等球員與投手教練普萊爾（Prior）紛紛在場邊打起雪仗、堆雪人，甚至連昨日剛登板的佐佐木朗希也現身球場，拿著手機記錄下這難得一見的職棒雪景。在如此嚴苛的氣候條件下，大谷翔平今日重回「1棒、指定打擊」位置。首局面對昔日國家隊隊友菅野智之，大谷毫不留情，鎖定一顆84.4英里的內角低位滑球，精準擊成右外野線邊的二壘安打。這支安打讓大谷自去年8月24日開始的連續上壘紀錄延續至「49場」，不僅穩坐日本球員歷史第一位，也超越道奇隊史紀錄排名第4位，正式威脅到名人堂傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth）等人所持有的「50場」里程碑。數據顯示，大谷翔平堪稱是菅野智之在職業賽場上的最大剋星。回顧兩人在日職（NPB）時期的2打數2安打，加上去年在美職（MLB）首度交手時大谷演出單場雙響砲，今日再度擊出安打後，大谷對戰菅野的生涯紀錄來到恐怖的「5打數5安打」，其中包含3支長打。隨後，大谷藉由隊友史密斯（Will Smith）的高飛犧牲打成功回到本壘，為道奇隊首開紀錄。大谷過去在庫爾斯球場的表現一直十分優異（打擊率達.387），且曾在此敲出日美通算第200轟與300轟，今日在浪漫雪景中再度延續紀錄，也為丹佛球迷留下了一場難忘的視覺盛宴。