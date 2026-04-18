我是廣告 請繼續往下閱讀

航空公司為何要超賣機位？美國還合法「原因曝光」

由於遊客臨時取消或未報到情況十分多，航空公司會利用超賣來避免出現空位損失，超賣甚至在美國是合法行為

▲遊客臨時取消或未報到情況十分常見，航空公司會利用超賣來避免出現空位損失，超賣甚至在美國是合法行為。（示意圖／取自pixabay）

航班超賣怎麼辦？「4類遊客」最先被踢下飛機

以下4類人「報到時間晚、票價較低、直飛航班、單獨旅行」是最有機會被選到。

🟡報到時間晚者

🟡票價較低者

🟡直飛航班者

🟡單獨旅行者

▲若遊客屬於「報到時間晚、票價較低、直飛航班、單獨旅行」者，最有機會在超賣情況下被取消登機資格。（圖／記者徐銘穗攝）

為了避免遊客臨時取消或更改行程，導致出現機上空位造成損失，部分航空公司會透過超賣等方式填補空缺，不只在業界十分常見，於美國當地甚至是合法行為。根據合作研究員基雷洛斯（Gabriel Kirellos）表示，，取消他們的登機資格。根據《Yahoo Travel》合作研究員基雷洛斯（Gabriel Kirellos）撰文表示，，並由美國運輸部（DOT）監管，在業界相當常見。但外界好奇航空公司是如何挑選「先下機」的旅客？基雷洛斯解釋，通常航空公司會徵求自願下機的遊客，並提供現金、住宿等補償；若無人自願或人數不足，會逐步提高補償條件，如果仍不足才會進入「非自願拒載」階段，且由航空公司決定，報到時間早晚通常是選擇的關鍵之一，一般較晚完成登機報到者，較有機會被取消登機資格。倘若旅客購買經濟艙較低票價，被拒載機率也相當高。相反的，商務艙、頭等艙等高票價遊客較受保障，部分航空公司如達美航空等，亦明確將票價高低列入選擇依據。倘若遊客後續還有轉機或多段航班，航空公司通常會優先為其保留座位，避免錯過轉機、重訂機票等額外成本支出，且若搭乘長途航班，因涉及跨境等問題，處理起來比較麻煩，也不容易被取消座位；反之，如後續沒有其餘航班的直飛旅客，因行程比較容易被調整，可能會成為取消登機的遊客首選。家庭旅客、單獨旅行未成年或有特殊需求者，這類人因情況較複雜，航空公司為了避免拆散同行旅客，會避免選擇他們下機；但單獨旅行者在某些情況下，便容易成為高機率被取消登機的人。