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▲聯盟中關於詹姆斯的流言層出不窮，其中最令人矚目的莫過於前往灣區與柯瑞（Steph Curry）強強聯手。（圖／美聯社／達志影像）

▲除了競技層面，家庭因素在詹姆斯的決策中佔據舉足輕重的位置。（圖／美聯社／達志影像）

隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽即將開打，洛杉磯湖人傳奇球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的未來去向再度成為聯盟熱議焦點。根據《The Athletic》知名記者阿米克（Sam Amick）與沃克（Dan Woike）的最新聯合報導指出，儘管詹姆斯目前與湖人隊關係良好，但金州勇士隊對這名39歲巨星的興趣依舊「非常濃厚」，計畫在今年夏天嘗試推動這樁震撼籃壇的聯手案。報導提到，聯盟中關於詹姆斯的流言層出不窮，其中最令人矚目的莫過於前往灣區與柯瑞（Steph Curry）強強聯手。消息人士透露，勇士管理層在今夏「大牌獵頭」的計畫中，詹姆斯仍是首選。此外，回到職業生涯起點克里夫蘭進行「告別之旅」也被部分球隊高管視為潛在選項。然而，無論是加盟勇士還是回歸騎士，這兩支球隊都面臨沉重的奢侈稅壓力。這意味著詹姆斯若想實現這兩項計畫，可能需要在薪資上做出重大犧牲。就在數月前，各界還普遍預期詹姆斯與湖人正走向「離婚」的結局，但湖人隊在3月份的驚人表現改寫了劇本。湖人憑藉一波9連勝及14戰13勝的狂潮，最終以西區第3名的佳績挺進季後賽。消息來源指出，「贏球」顯著增加了詹姆斯與湖人延續合作關係的可能性。目前詹姆斯與球隊、教練組及管理層的關係均處於理想狀態，他更傾向以湖人領袖的身分迎接季後賽挑戰。除了競技層面，家庭因素在詹姆斯的決策中佔據舉足輕重的位置。詹姆斯不願離開洛杉磯早已是聯盟公開的秘密。目前他的妻子薩瓦娜與小女兒朱莉長期定居於此；長子布朗尼（Bronny James）在湖人的合約將持續至下賽季；次子布萊斯（Bryce James）則在亞利桑那州度過大學賽季。詹姆斯曾公開表示，能與兒子一起在場上拚搏是他職業生涯最偉大的成就。考量到布朗尼目前待在洛杉磯，除非勇士或騎士能提出極具誘惑力的藍圖，否則詹姆斯搬遷家庭的可能性相對較低。儘管外界期待柯瑞與詹姆斯的夢幻聯手，但《The Athletic》也特別提醒，詹姆斯在季末選擇退休仍是一個可能的選項。雖然他本人對於是否需要「告別巡迴賽」不置可否，但若他決定在今年夏天高掛球鞋，勇士隊的招攬計畫也將隨之化為泡影。