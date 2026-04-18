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台灣棒球界今日迎來重大喜訊！底特律老虎今（18）日對戰波士頓紅襪賽前，正式將23歲的台灣內野好手李灝宇拉上大聯盟。成為繼鄭宗哲之後，台灣史上第19位登上最高殿堂的球員，更是平鎮高中校史第一人。老虎球團展現極高誠意，在官方社群以正體中文喊話：「歡迎來到大聯盟，灝宇！」身為老虎農場第6名潛力新秀，李灝宇上季在3A出賽126場，打擊三圍為.243/.342/.406，並敲出14轟、61分打點，整體進攻指數（OPS）達0.748。在休賽季被放進40人名單後，他優異的長打天賦更被大聯盟官網評選為10大潛力三壘手中的第3名，被各界看好能在本季嶄露頭角。李灝宇原入選本屆世界棒球經典賽（WBC）中華隊，遺憾在官辦熱身賽時不慎造成左側腹肌拉傷，被迫退賽養傷。本季他從1A復健賽出發，回到3A後出賽6場已有1發全壘打進帳。由於老虎明星工具人麥金斯崔（Zach McKinstry）進入10天傷兵名單，球團決定讓李灝宇跳級挑戰大聯盟。今日李灝宇被拉上大聯盟後，立刻進入先發陣容擔任第8棒三壘手，背號選定為50號。老虎官方社群除了使用正體中文歡迎他，更用名字諧音幽默地向球迷問候：「hao-yu doin’（How you doin’）」，展現對這位台灣小將的期待與用心。李灝宇是大聯盟歷史上第7位台灣野手，他的首戰挑戰並不輕鬆，將正面對決紅襪隊的明星左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）。