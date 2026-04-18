（更新09：33，波爾辛吉斯可以出戰）NBA美國職籃（National Basketball Association）附加賽生死之戰於今（18）日點燃戰火，由金州勇士隊作客鳳凰城挑戰太陽隊。這場「贏球晉級、輸球回家」的關鍵戰役，勝者將正式成為西區第8種子，並於周一對決奧克拉荷馬雷霆。賽前雙方皆傳出關鍵傷情，勇士明星大前鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與太陽主砲阿倫（Grayson Allen）出賽狀態皆被列為「賽前決定」，但後續皆被確認為可以出戰。
根據EPSN記者Anthony Slater報道，波爾津吉斯今晚可以代表勇士隊出戰。儘管熱身時他的右腳踝明顯有些不適，但在和隊醫進行交流後，但他將在對陣太陽隊的生死戰中登場。在上一場對上快艇比賽中，波爾津吉斯得到20分5籃板5助攻1抄截2阻攻。太陽方面阿倫也確定可以打。
勇士老將展冠軍韌性 科爾擬加深輪換陣容
勇士隊雖然在例行賽僅取得37勝45敗的成績，但週三擊敗快艇隊展現了驚人的冠軍底蘊。當家球星柯瑞（Steph Curry）單場轟下35分，格林（Draymond Green）則在防守端完全封鎖對手，成功續命。
勇士總教練科爾（Steve Kerr）今日賽前透露，由於周四對陣快艇時考量賽程緊湊，僅使用了8人輪換，但面對今日體能消耗戰，他會「放心地加深輪換陣容」。目前勇士最大的不確定因素在於大前鋒波爾辛吉斯，他因右腳踝酸痛被列入觀察名單，科爾表示：「希望他能打，但他必須在賽前熱身後才能做最終決定。」
太陽先發中鋒缺陣 禁區籃板成隱憂
主場作戰的太陽隊則面臨禁區戰力缺口。先發中鋒威廉斯（Mark Williams）因左腳掌痠痛確定缺席今日賽事。這對本季防守籃板率僅排在全聯盟第27位的太陽隊來說無疑是沉重打擊。
太陽隊預計將由伊格達羅（Oso Ighodaro）頂替先發，雖然他身高211公分且具備優異的傳球與外線防守機動性，但在對抗勇士格林、桑托斯（Gui Santos）與霍福德（Al Horford）的籃板爭奪戰中，體型將面臨考驗。此外，本季表現優異的射手阿倫因左腿筋受傷，目前仍是賽前決定（Game-time decision）。
數據統計顯示，兩隊在本季例行賽4次交手中，勇士隊在籃板球總數以187：166佔據明顯優勢。若勇士能利用威廉斯缺陣的空檔統治進攻籃板，將極大增加勝算。
而太陽隊則寄望於布克（Devin Booker）與傑倫·格林（Jalen Green）的雙槍火力。兩人在週二對陣拓荒者的比賽中合力攻下57分，加上首年執教便幫助球隊提升9勝的總教練奧特（Jordan Ott）靈活調度，太陽隊依舊擁有主場優勢。
這場比賽的輸家將直接結束2025-26球季，全台球迷都屏息以待，看是柯瑞能帶領勇士再創奇蹟，還是鳳凰城大軍能捍衛主場挺進季後賽。
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台灣地區的球迷可以透過以下平台收看同步轉播：
電視轉播： 緯來電視網(有線電視)、愛爾達電視(中華電信MOD)。
網路串流與OTT平台： NBALeague Pass、Hami Video、ELTA.TV、LINETODAY。(註：自2026年起，Amazon Prime Video也取得NBA附加賽的轉播權)
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勇士老將展冠軍韌性 科爾擬加深輪換陣容
勇士隊雖然在例行賽僅取得37勝45敗的成績，但週三擊敗快艇隊展現了驚人的冠軍底蘊。當家球星柯瑞（Steph Curry）單場轟下35分，格林（Draymond Green）則在防守端完全封鎖對手，成功續命。
勇士總教練科爾（Steve Kerr）今日賽前透露，由於周四對陣快艇時考量賽程緊湊，僅使用了8人輪換，但面對今日體能消耗戰，他會「放心地加深輪換陣容」。目前勇士最大的不確定因素在於大前鋒波爾辛吉斯，他因右腳踝酸痛被列入觀察名單，科爾表示：「希望他能打，但他必須在賽前熱身後才能做最終決定。」
主場作戰的太陽隊則面臨禁區戰力缺口。先發中鋒威廉斯（Mark Williams）因左腳掌痠痛確定缺席今日賽事。這對本季防守籃板率僅排在全聯盟第27位的太陽隊來說無疑是沉重打擊。
太陽隊預計將由伊格達羅（Oso Ighodaro）頂替先發，雖然他身高211公分且具備優異的傳球與外線防守機動性，但在對抗勇士格林、桑托斯（Gui Santos）與霍福德（Al Horford）的籃板爭奪戰中，體型將面臨考驗。此外，本季表現優異的射手阿倫因左腿筋受傷，目前仍是賽前決定（Game-time decision）。
數據統計顯示，兩隊在本季例行賽4次交手中，勇士隊在籃板球總數以187：166佔據明顯優勢。若勇士能利用威廉斯缺陣的空檔統治進攻籃板，將極大增加勝算。
而太陽隊則寄望於布克（Devin Booker）與傑倫·格林（Jalen Green）的雙槍火力。兩人在週二對陣拓荒者的比賽中合力攻下57分，加上首年執教便幫助球隊提升9勝的總教練奧特（Jordan Ott）靈活調度，太陽隊依舊擁有主場優勢。
這場比賽的輸家將直接結束2025-26球季，全台球迷都屏息以待，看是柯瑞能帶領勇士再創奇蹟，還是鳳凰城大軍能捍衛主場挺進季後賽。
台灣地區的球迷可以透過以下平台收看同步轉播：
電視轉播： 緯來電視網(有線電視)、愛爾達電視(中華電信MOD)。
網路串流與OTT平台： NBALeague Pass、Hami Video、ELTA.TV、LINETODAY。(註：自2026年起，Amazon Prime Video也取得NBA附加賽的轉播權)
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