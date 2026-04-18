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民眾黨創黨主席柯文哲連續3天在中部跑透透，昨晚陪台中市議員參選人劉芩妤到逢甲夜市掃街拜票時，疑遭兩名騎乘機車的不明人士向空中噴灑辣椒水，導致柯文哲及多名幕僚當場呼吸道嚴重不適。今天他在彰化縣有11個公開行程，警方重兵保護，光是第一站警力就超過10人。民眾關心他眼睛有點紅，他表示個人行程沒有影響，但發現警察變好多。柯文哲昨天下午先到大甲鎮瀾宮參拜起駕前的大甲媽，晚間到逢甲夜市陪「小草女神」劉芩妤掃街，近10點即將離開時，疑在逢甲大學前遭到辣椒水攻擊，眾人雖急忙捂住鼻口，仍忍不住咳嗽連連。劉芩妤表示今（18）日上午會到台中市第六分局報案。柯文哲今天整日行程都在彰化，從早上7點到晚間11點半，有11個公開行程。他和立委王安祥、彰化縣黨主委温宗諭等人，一早陪和美區縣議員參選人蘇智弦到和美市場掃街，受到熱情歡迎，有民眾關心他昨夜是否不適，還有人大喊「我相信你的清白」！為免辣椒水事件重演，現場的制服、便衣警察超過10人，並全程錄影。第2站到福興鄉麥厝村鎮安宮，柯文哲與鄉民代表參選人黃怡雯一起品嚐爌肉飯，有民眾覺得他眼睛偏紅，柯文哲受訪時被問及昨晚的辣椒水攻擊事件後，行程是否受影響？他笑笑說「我個人是沒有影響啦，但是我今天一出來發現，怎麼警察變好多！」