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▲海盜高A火球男張弘稜擁有逼近160公里火球，今日後援4局失2分，順利收下本季首次救援成功。（圖／記者葉政勳攝）

匹茲堡海盜體系的台灣兩大潛力投手陳柏毓與張弘稜，今（18）日在不同層級賽場同日出擊，並投出好表現。效力2A的陳柏毓今日面對波士頓紅襪2A展現強大心理素質，主投4局僅失2分，擺脫前一戰被打爆陰霾；而在高A的「火球男」張弘稜則是以4局長後援守住勝果，奪下升上高A後首場救援成功。效力海盜2A的陳柏毓今日迎來本季第3場登板。前一場對戰舊金山巨2A時，他先發3.1局便狂掉5分，防禦率一度飆升。今日他重整旗鼓，開賽雖然遭遇控球亂流連投2次保送，但隨即沉著對付打者，成功製造雙殺化解危機。3局上陳柏毓雖然被紅襪頂級大物游擊手阿里亞斯（Franklin Arias）敲出一發中外野陽春砲，4局上又因失投球再挨一轟，但全場4局投球中僅被敲出這2支安打，並送出4次三振，成功將防禦率下修至6.97。在他退場後，隊友於5局下逆轉超前，也讓陳柏毓最終以無關勝敗收場。在海盜高A打拚的24歲火球男張弘稜，今日則在面對紐約大都會高A的比賽中以後援身分登場。張弘稜最快球速可達98英哩（約158公里），上季穩定出賽累積豐富先發經驗。今日他於6局下半球隊領先時登場，儘管7局與8局各失1分，包含挨了一發陽春彈，但他依然穩住陣腳投完最後4局。張弘稜此役共用54球完成任務，雖然防禦率仍處於較高的11.74，但全場飆出3次三振，並在9局下半守住3：2的領先。這不僅是他本季首次救援成功，更是他自升上高A後的生涯首場救援紀錄。