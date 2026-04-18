「2026 MONSTER E-TIYALAND 台東電音派對」將於今（18）日在森林公園登場。台東縣政府民政處表示，今年卡司陣容包括「R&B天菜」J.Sheon、全球串流播放突破五億次的荷蘭DJ雙人組SICK INDIVIDUALS，二度參加的韓國「電音和尚」DJ日進大師等。《NOWNEWS今日新聞》整理門票、卡司、時間表、交通與交管等資訊，一文掌握。
🟡「2026 MONSTER E-TIYALAND 台東電音派對」主要資訊：
日期：2026年4月18日(六)
地點：臺東森林公園
時間：14:00~22:00
門票：免費進場
官網：2026 臺東電音派對 Monster E Tiyaland臉書
🟡「2026 MONSTER E-TIYALAND 台東電音派對」卡司與時間表：
台東縣政府民政處指出，電音派對今年邀請國際級DJ，包括全球串流播放突破五億次的荷蘭DJ雙人組SICK INDIVIDUALS，。兩人曾與Alesso、Axwell、Hardwell等國際知名DJ合作，並多次登上Tomorrowland、Ultra Music Festival及S2O等世界級舞台。
此外，去年壓軸演出、以獨特風格深受觀眾喜愛的韓國「電音和尚」日進大師，今年也將應觀眾期待再度回歸，帶領現場氣氛持續升溫。台東縣長饒慶鈴還公開提到，將邀請上星期在「大港開唱」音樂祭嗨到不想回家的90歲阿嬤出席台東電音派對。
📍主舞台時間流程表：
15:30 - 15:35 主持人開場
15:35 - 16:05 暖場演出-太陽下山樂團
16:05 - 17:05 PART1-DJ Janice
17:05 - 17:10 熱舞演出-CHARLIE'S ANGELS
17:10 - 18:10 PART2-DJ AQUA
18:10 - 19:10 PART3-DJ GANJA
19:10 - 19:15 熱舞演出-CHARLIE'S ANGELS
19:15 - 19:30 神秘嘉賓登場
19:30 - 19:50 PART4-藝人 J.Sheon
19:50-20:50 PART5-DJ New Jeans Nim
20:50 - 20:55 熱舞演出-CHARLIE'S ANGELS
20:55 - 21:55 PART6-DJ Sick Individuals
21:55-21:56 壓軸煙火秀
22:00 END
🟡「2026 MONSTER E-TIYALAND 台東電音派對」交通資訊：
📍搭火車：
於「臺東火車站」下車出站，轉搭普悠瑪客運至「森林公園站」
📍搭公車：
普悠瑪客運「市區線」或台灣好行「8101」次 →「森林公園站」下車
📍自行開車：
導航搜尋「臺東森林公園」或「華泰路300號」
🟡「2026 MONSTER E-TIYALAND 台東電音派對」交通管制：
臺東森林公園開放第二停車場停放，若車位已停滿，可將車輛停至馬亨亨大道沿線於馬亨亨大道週邊停放車輛。
主辦方提醒，園區內除工作車輛外禁止車輛進入，為了行人安全，將於12:30開始進行交通管制，車輛只出不進。
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日期：2026年4月18日(六)
地點：臺東森林公園
時間：14:00~22:00
門票：免費進場
官網：2026 臺東電音派對 Monster E Tiyaland臉書
台東縣政府民政處指出，電音派對今年邀請國際級DJ，包括全球串流播放突破五億次的荷蘭DJ雙人組SICK INDIVIDUALS，。兩人曾與Alesso、Axwell、Hardwell等國際知名DJ合作，並多次登上Tomorrowland、Ultra Music Festival及S2O等世界級舞台。
此外，去年壓軸演出、以獨特風格深受觀眾喜愛的韓國「電音和尚」日進大師，今年也將應觀眾期待再度回歸，帶領現場氣氛持續升溫。台東縣長饒慶鈴還公開提到，將邀請上星期在「大港開唱」音樂祭嗨到不想回家的90歲阿嬤出席台東電音派對。
15:30 - 15:35 主持人開場
15:35 - 16:05 暖場演出-太陽下山樂團
16:05 - 17:05 PART1-DJ Janice
17:05 - 17:10 熱舞演出-CHARLIE'S ANGELS
17:10 - 18:10 PART2-DJ AQUA
18:10 - 19:10 PART3-DJ GANJA
19:10 - 19:15 熱舞演出-CHARLIE'S ANGELS
19:15 - 19:30 神秘嘉賓登場
19:30 - 19:50 PART4-藝人 J.Sheon
19:50-20:50 PART5-DJ New Jeans Nim
20:50 - 20:55 熱舞演出-CHARLIE'S ANGELS
20:55 - 21:55 PART6-DJ Sick Individuals
21:55-21:56 壓軸煙火秀
22:00 END
📍搭火車：
於「臺東火車站」下車出站，轉搭普悠瑪客運至「森林公園站」
📍搭公車：
普悠瑪客運「市區線」或台灣好行「8101」次 →「森林公園站」下車
📍自行開車：
導航搜尋「臺東森林公園」或「華泰路300號」
🟡「2026 MONSTER E-TIYALAND 台東電音派對」交通管制：
臺東森林公園開放第二停車場停放，若車位已停滿，可將車輛停至馬亨亨大道沿線於馬亨亨大道週邊停放車輛。
主辦方提醒，園區內除工作車輛外禁止車輛進入，為了行人安全，將於12:30開始進行交通管制，車輛只出不進。