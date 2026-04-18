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紐約洋基的球迷可以稍微鬆一口氣了！2023年美聯賽揚獎得主、洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）自2025年3月接受手肘韌帶置換手術（TJ手術）後，今（18）首度在2A桑莫瑟愛國者進行復健賽。柯爾在復健賽首秀飆出154公里球速，傷後恢復良好，為他在5月底或6月初重返大聯盟輪值打下強心針。此戰柯爾主投4.1局被敲出3支安打、包括1次保送失掉3分，同時送出3次三振。令人驚艷的是，他僅用了44球就完成超過4局的任務，其中更有36顆是好球。洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽前表示：「這是一步一腳印的過程，即便他回到大聯盟，我們一開始也會對他比較保守。」柯爾本人對首戰結果感到滿意，他指出：「體能狀況很好，球威也沒問題，雖然我對細節有點挑剔，但整體感覺非常棒。」羅登除了柯爾（Gerrit Cole）之外，另一位備受期待的左投羅登復健進度也傳來好消息。羅登預計於今日在2A進行實戰打擊練習（Live BP），這將是他獲准展開復健賽前的最後一關。羅登原定於4月底或5月初回歸，但先前受到右大腿後側肌群傷勢影響稍微拖慢進度。布恩解釋，目前的復健節奏是為了確保他的腿部傷勢不會因比賽強度而復發，「我們會給他更多時間，讓他不需要在場上勉強跑動，避免二度傷害。」值得一提的好消息是，洋基主戰游擊手沃爾皮（Anthony Volpe）今日也出現在2A的復健名單中。布恩透露，沃爾皮計畫在2A待到週日後，轉往3A斯克蘭頓/威爾克斯-巴里（Scranton/Wilkes-Barre）進行最後階段的調整。