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效力於紐約大都會隊的日籍投手千賀滉大，今（18）日在客場對陣芝加哥小熊隊的比賽中再次寫下難堪紀錄。千賀今日僅投3又1/3局便被擊出6支安打、狂失7分（6分自責分），表現連續兩場比賽崩盤。大都會最終以4：12慘敗，苦吞時隔22年來的首次9連敗。賽後，紐約球迷對於千賀的低迷表現忍無可忍，紛紛在社群媒體上砲轟，甚至要求他「直接退役吧」。千賀滉大今日開賽後控球依然不穩。首局在兩出局一、三壘有人的情況下，迎戰同胞好手鈴木誠也。千賀在2好2壞後，第5球偏高的四縫線速球被鈴木擊出右外野方向的適時安打，送回小熊隊第1分。隨後，他又被下一棒打者擊出3分全壘打，首局就狂丟4分，讓球隊陷入苦戰。儘管大都會隊打線隨後追回3分，但千賀在第2局一出局後又因保送讓跑者上壘，隨即被霍納（Nico Hoerner）鎖定內角高球擊出兩分砲。到了第4局，千賀在一出局被擊出內野安打後，被總教練果斷換下場。總計千賀今日投3又1/3局，投出3次三振、3次四死球，自責分率飆升至驚人的8.83。這也是他繼11日對陣運動家隊2.1局失7分後的連續第2場大崩盤，連兩場「背信投球」讓球團與球迷的耐心消磨殆盡。大都會隨隊轉播頻道「SNY」在官方社群X（原推特）發布千賀的登板數據後，下方評論區瞬間被憤怒的球迷佔領。紐約球迷言詞犀利，紛紛留言表達不滿：「快點把他踢出球隊！」、「是時候讓他退出先發輪值了」、「大都會總經理難道真的覺得這傢伙可以勝任先發嗎？」、「千賀應該直接退休，不要再打球了」「大都會該認賠殺出」。現年33歲的千賀滉大，本季本被寄予厚望成為球隊核心，但如今卻陷入職業生涯前所未有的低谷。在連兩戰被打爆、防禦率接近雙位數的情況下，他是否還能留在先發輪值已成巨大疑問。大都會教練團接下來的異動，將決定這位昔日日職強投的大聯盟之路是否已走到盡頭。