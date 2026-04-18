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金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）在附加賽對決洛杉磯快艇時，用一場35分的逆轉秀證明自己依舊是地表最強戰力，不僅救了勇士的賽季，更讓波士頓塞爾提克球星布朗（Jaylen Brown）折服。布朗日前在直播中大膽放話，認為柯瑞（Stephen Curry）絕對是NBA歷史上前5強的球員，引發球迷熱烈討論。在勇士即將迎戰鳳凰城太陽爭奪季後賽最後門票前夕，布朗（Jaylen Brown）在個人直播中被問及柯瑞的評價。布朗毫不猶豫地表示：「史蒂芬柯瑞是這項運動史上最偉大的5名球員之一。隨便你們想說什麼，剩下的位子你們自己填，但他絕對在前5名。」柯瑞自2009年進入聯盟以來，不僅改寫了籃球比賽的型態，更帶領勇士奪下4座總冠軍、2次年度MVP，並在2022年全票當選總決賽MVP。除了職業賽場，他在2024年巴黎奧運四強賽與金牌戰合轟60分、外線命中率突破47%的表現，也被公認為籃球史上最偉大的國家隊演出之一。在週三擊沉快艇的生死戰中，柯瑞全場狂飆35分，其中27分集中在下半場，率領勇士克服13分的落後劣勢。即便有人質疑柯瑞的防守能力，並認為他需要防守大鎖的保護，但布朗顯然認為柯瑞在進攻端的歷史唯一性，足以抵消這些批評。