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洛杉磯道奇台灣時間今（18）日作客科羅拉多落磯主場，球場因大雪變「銀白世界」，球員在場邊瘋玩雪，連佐佐木朗希也一掃之前場上陰在雪中投球，金慧成更變身「藍色小精靈」練習傳接球，投手希漢（Emmet Sheehan）更認真捏起雪人！把球場玩成雪國遊樂場。科羅拉多落磯主場丹佛庫爾斯球場今天當地發布低溫與強風警報，導致球場都被雪包裹，也讓道奇球員相當興奮，不僅趕緊用手機紀錄，也紛紛在球場堆起雪人，昨日登板投球的佐佐木朗希也一掃場上陰霾，被拍到搓揉雪球的模樣，甚至還在雪中努力練投。投手群似乎適應得不錯，其中，投手希漢（Emmet Sheehan）可能更是場上最認真堆雪人的球員，只見他認真從別處端來一團雪，放在平台上彎腰認真雕塑的模樣，也讓網笑說「像小朋友」！除了希漢獨自堆雪人、玩得不亦樂乎外，史考（Tanner Alexander Scott）與羅哈斯（Miguel Rojas）更抓起「雪球」用投手身手打起雪仗，互相玩鬧的場景也被記錄下來。不過比賽還是要繼續，在「雪世界」遊玩的同時，球員們也繼續熱身保持身體狀態。影片也拍下弗里曼（Freddie Freeman）與大谷翔平在已經剷掉雪、看得見綠色草皮上認真練習傳接球。此外，韓國旅美強打金慧成也在場邊「包緊緊」傳接球熱身，像極動畫「雪寶」、「藍色小精靈」等角色。這樣的罕見景象，也讓落磯隊在賽前發布貼文表示，「雪無法阻擋我我們！（The snow never bothered us anyway）」同樣出自迪士尼電影《冰雪奇緣》中的熱門歌曲歌詞。目前落磯落球已經完成剷雪工程，比賽也順利開打，但這樣難得一見的場面，也讓球迷看見球員的不同面貌！