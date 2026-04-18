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伊朗戰爭爆發後，教宗良十四世（Pope Leo XIV）曾多次表達對本屆美國政府的不滿，遭到川普（Donald Trump）反唇相譏，嘲諷對方「做的不好」、完全是因為美國總統才能入主梵蒂岡，還發布一張暗示自己有神力的圖片嗆對方。被洗臉的教宗並未因此閉口，16日在非洲喀麥隆發表談話時，又意有所指的稱「世界正被少數幾位暴君蹂躪」。川普隨後被傳媒問到伊朗正計劃處決更多示威者一事時，直白的要發問者「去講給教宗聽」，顯然對宗教領袖的和平主張相當不以為然。綜合外媒報導，川普當地時間16日在白宮會見記者，被問到為何近日與教宗摩擦頻頻，澄清自己對教宗沒有敵意，只是必須做正確的事，接著又指控教宗認為伊朗可以擁有核武，離奇言論再度驚呆傳媒，紛紛開始事實查核，並被當場指正，教宗不僅從未在公開場合這麼說過，相反的，良十四世還曾多次譴責核武，明確呼籲各國放棄。對此，川普再度轉移話題，強調教宗必須搞清楚，伊朗過去幾個月殺了超過4.2萬人的事實，這些人是手無寸鐵的抗議者，教宗必須明白這就是現實、殘酷的世界，但他同樣沒有提供4.2萬這個數字的來源。當後續被問到，伊朗計劃處決更多示威者，當中包括首位女性時，川普的回應直接明瞭：「去跟教宗說吧！」「你也聽到了，伊朗要處死4名示威者。」