台灣牛肉泡麵口味五花八門，熱銷品牌包括滿漢大餐、一度贊和味味一品等，各家廠商經常推出全新口味吸引老饕嘗鮮。近日一款綠色包裝牛肉泡麵引起高度話題，其是由維力食品推出、一度贊新品「一度贊香菜牛肉麵」口味上架7-11，因香菜與紅燒湯頭搭配，加上真材實料的肉塊，瞬間引起民眾瘋搶，甚至有民眾目擊超商架上已被搶空的情況，讓不少人撲空驚呼「到底有多好吃？」
台灣「綠色牛肉泡麵」突爆紅！7-11店員也推薦
有網友在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」分享，表示近日在7-11買到一款新款牛肉泡麵，由維力食品推出的「一度贊香菜牛肉麵」口味，對於香菜控的他來說具有相當大的吸引力，湯頭部分他給出100分高評價，至於麵體就是一度贊本有的麵體，他在文末則大力推薦「我覺得我會回購」。
在社群網路上也有不少人試吃該款泡麵，不少人都給出正面評價「熟悉的7-11店員私心推薦，真的意外好吃！不是只有香菜味而已，裡面還有真材實料牛肉塊」、「有辣度，也有香菜味，我個人會回購」。
一度贊香菜牛肉麵被搶翻！7-11架上被掃空全看傻：到底多好吃
據了解，維力食品過去曾在美式大賣場好市多推出「香菜牛肉風味麵」口味，近日再進化推出新品「一度贊香菜牛肉麵」，並於連鎖超市全聯福利中心開賣袋裝；而7-11亦在愚人節前後上架販售碗裝版，甚至推出限定優惠，原價59元，2碗特價只要109元，優惠期限只到4月28日。
開賣前幾天立馬吸引香菜控目光，還有人前往7-11準備購買，沒想到架上早已被掃空，讓不少人傻眼直呼「居然賣光了，是香菜控越來越多了嗎」、「真的很難買」、「全聯袋裝的也全被掃光了，真有這麼好吃？」
一度贊香菜牛肉麵好吃嗎？台灣人真實評價曝光
「一度贊香菜牛肉麵」以台灣在地香菜結合經典紅燒牛肉麵，每包皆額外附有乾燥香菜包，並延續一度贊真材實料牛肉塊的特色，肉質柔軟厚實，紅燒湯頭重鹹香辣，適合喜歡重口味的人，搭配香菜也不會過於刺鼻，反而香氣意外濃厚與紅燒湯頭十分搭，深受不少香菜控歡迎。
網路上也有不同評價，雖然其主打香菜風味，不過部分人認為香氣不足，甚至被紅燒湯頭搶了鋒頭，認為是一次性嘗鮮產品。但每個人口味見仁見智，若想試試看的民眾，目前7-11有開賣碗裝版本，全聯也上架袋裝版，有興趣的話可以前往購買。
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有網友在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」分享，表示近日在7-11買到一款新款牛肉泡麵，由維力食品推出的「一度贊香菜牛肉麵」口味，對於香菜控的他來說具有相當大的吸引力，湯頭部分他給出100分高評價，至於麵體就是一度贊本有的麵體，他在文末則大力推薦「我覺得我會回購」。
一度贊香菜牛肉麵被搶翻！7-11架上被掃空全看傻：到底多好吃
據了解，維力食品過去曾在美式大賣場好市多推出「香菜牛肉風味麵」口味，近日再進化推出新品「一度贊香菜牛肉麵」，並於連鎖超市全聯福利中心開賣袋裝；而7-11亦在愚人節前後上架販售碗裝版，甚至推出限定優惠，原價59元，2碗特價只要109元，優惠期限只到4月28日。
開賣前幾天立馬吸引香菜控目光，還有人前往7-11準備購買，沒想到架上早已被掃空，讓不少人傻眼直呼「居然賣光了，是香菜控越來越多了嗎」、「真的很難買」、「全聯袋裝的也全被掃光了，真有這麼好吃？」
「一度贊香菜牛肉麵」以台灣在地香菜結合經典紅燒牛肉麵，每包皆額外附有乾燥香菜包，並延續一度贊真材實料牛肉塊的特色，肉質柔軟厚實，紅燒湯頭重鹹香辣，適合喜歡重口味的人，搭配香菜也不會過於刺鼻，反而香氣意外濃厚與紅燒湯頭十分搭，深受不少香菜控歡迎。
網路上也有不同評價，雖然其主打香菜風味，不過部分人認為香氣不足，甚至被紅燒湯頭搶了鋒頭，認為是一次性嘗鮮產品。但每個人口味見仁見智，若想試試看的民眾，目前7-11有開賣碗裝版本，全聯也上架袋裝版，有興趣的話可以前往購買。