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波特蘭拓荒者在附加賽擊敗太陽奪下晉級門票，聖安東尼奧馬刺季後賽首輪的對手正式揭曉。就在雙方即將於20日展開G1生死鬥前夕，馬刺練球場出現了一位全聖城最熟悉的面孔，傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich）驚喜現身，為這支年輕的黑衫軍注入強大的精神能量。波波維奇在帶領馬刺長達29年後，因健康因素於上個賽季末正式卸下總教練職務。即便已經退休，這位曾帶領球隊奪下5座總冠軍（1999、2003、2005、2007、2014）的名帥，仍不時回到熟悉的訓練基地探班。面對即將到來的季後賽大戰，這群年輕球員顯然非常需要這位冠軍教頭的智慧傳承。現任馬刺總教練約翰遜（Mitch Johnson）是波波維奇（Gregg Popovich）的直系弟子，他自2019-20賽季加入波波維奇的教練團，此前在G聯盟奧斯汀馬刺深耕多年。在恩師退休後，約翰遜從代理教練扶正，並成功帶領球隊重返季後賽舞台。在波波維奇29年的執教生涯中，馬刺寫下1390勝824敗的驚人戰績，期間僅有7次無緣季後賽。他不僅培育出羅賓森（David Robinson）、鄧肯（Tim Duncan）、吉諾比利（Manu Ginobili）、帕克（Tony Parker）以及雷納德（Kawhi Leonard）等無數名人堂球星，更建立起NBA最穩定且成功的團隊籃球典範。