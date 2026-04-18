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台灣棒壇今日（18日）迎來歷史時刻，效力於底特律老虎隊的23歲「台灣怪力男」李灝宇，正式被拉上大聯盟並披上50號球衣，成為史上第19位登上大聯盟的台灣選手。李灝宇在升空首日即獲得先發機會，客場面對波士頓紅襪隊擔任先發第8棒、三壘手。雖然李灝宇在打擊與守備端皆展現出積極態勢，但可惜首安尚未開張，最終老虎隊在延長賽10局以0：1不敵紅襪隊。李灝宇今日在3局上半迎來生涯首打席，面對紅襪隊明星左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez），他鎖定一顆91.7英里的內角高球出棒，敲出右外野飛球出局。5局上半第2打席，李灝宇再度對決蘇亞雷斯，這次他逮中91英里的速球紮實揮擊，擊球初速高達101英里（約162.5公里），飛行距離遠達376英呎，可惜最終在警戒區前遭到接殺。儘管這球未能形成長打，但高強度的擊球內容已展現出他「怪力男」的威名。李灝宇的守備機會集中在比賽後半段。7局下兩出局後，面對紅襪球星杜蘭（Jarren Duran）的軟弱滾地球，李灝宇展現積極度搶在游擊手前接傳，可惜仍被對手靠腳程跑出內野安打。隨後面對下一棒，他成功完成刺殺化解危機。然而在9局下兩出局時，李灝宇在處理史托瑞（Trevor Story）的滾地球時發生傳球過高的暴傳失誤。雖然隨後他立刻穩住陣腳，將杜蘭刺殺出局，但大聯盟生涯首個守備失誤也在此戰出現。此役雙方上演頂尖投手戰，老虎隊先發投手麥茲（Casey Mize）主投6.2局無失分、飆7K；紅襪蘇亞雷斯更是投滿8局僅被敲2安，雙方以0比0戰進延長賽。10局下半，紅襪隊杜蘭趁暴投進佔三壘，隨後紅襪派上日籍強打吉田正尚代打。吉田正尚擊出越過內野防線的高彈跳再見安打，一舉帶走勝利。老虎隊全場打線遭到封鎖，僅敲出4支安打，以0比1飲恨。李灝宇的大聯盟處女秀最終留下3打數0安打、吞下1次三振，守備端則有1次失誤。雖然結果不盡完美，但其第二打席強勁的飛球內容顯示他已能適應大聯盟級別的球速。隨著老虎隊後續賽程仍多有面對左投的機會，全台球迷都期待這位平鎮高中首位大聯盟校友，能在下一場比賽順利敲出生涯首安。