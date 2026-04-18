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▲奶昔日前在社群上，被冒名進行詐騙，讓她決定報警。（圖／翻攝自奶昔Threads@milkshake_0622）

假帳號操作疑涉詐騙 奶昔筆錄過程成二次傷害

▲奶昔坦言在報案過程中，因為必須唸出那些詐騙句子，讓她感受到2次傷害。（圖／翻攝自奶昔Threads@milkshake_0622）

從隱忍到決定反擊 呼籲重視網路責任

奶昔發文

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員奶昔（洪采鈺）近日在社群平台公開報案進度，透露自己遭到匿名帳號冒名散布不實內容，已嚴重影響個人名譽與生活，她坦言這起事件是她加入啦啦隊五年來遇過最嚴重的一次攻擊，不僅在筆錄過程中也造成自己2次傷害，甚至還因此半夜被嚇醒，因此決定不再隱忍，直接透過法律途徑維護權益，並將報案單對外公開，展現追究到底的決心。奶昔指出，這次事件並非單純的網路酸言，而是有心人士利用假帳號假借她的名義發布不實貼文，甚至疑似設局吸引對八卦有興趣的網友點擊，進一步落入詐騙陷阱，她強調網路空間並非無法可管，匿名也不代表可以隨意傷害他人，這種行為已不只是言論問題，更可能涉及違法行為，因此她選擇報警處理。談及報案過程，奶昔坦言內心承受極大壓力，她表示自己在警局作筆錄時，必須將相關造謠內容逐字唸出，讓她感到再次被羞辱，心理負擔沉重，這段經歷對她而言不僅是法律程序，更像是重新經歷傷害的過程，她也透露在事件發生後連日情緒受到影響，甚至出現半夜驚醒落淚的情況，身心狀態備受考驗。過去面對外界評論，無論是外貌批評或酸言酸語，奶昔多半選擇默默承受，認為可以靠自身調適撐過去，但這次事件已觸及名譽與安全問題，甚至可能波及其他無辜民眾，她因此決定站出來反擊。她強調，若不及時制止，類似手法可能轉向其他受害者，造成更大範圍傷害，因此希望透過行動傳達明確立場。奶昔最後也向大眾喊話，提醒網路並非無痕世界，「匿名」與「假帳號」並不能成為逃避責任的保護傘，她表示自己這次報案不只是為了個人清白，更希望能藉此喚起社會對網路霸凌與詐騙問題的重視，避免更多人受害，她也感謝家人與朋友一路陪伴，讓她在低潮中仍能鼓起勇氣面對，並期待相關單位能盡快揪出幕後人士，還原真相。這種造謠毀謗、妨害名譽 是我在啦啦隊5年來覺得最可怕的 所以我不想細講太詳細的內容 因為對我來說造成的是二次傷害但我想說網路不是不法之地 網路不是你使用匿名、假帳號 就可以讓人恣意傷害的工具 所以我決定捍衛自己的權益到警局報案 並希望早日抓到背後的人 讓他受到法律制裁平常受到的言論攻擊 不管是攻擊外貌還是什麼 我都覺得可以撐過去但這次有不實貼文打著我的名義想要詐騙那些「想要看八卦的人」 不僅傷害了我 也可能有人因此被詐騙 雖然那些人應該只是想看我笑話、八卦但我還是選擇站出來反抗 在做筆錄的時候 把那些貼文唸出來的我很痛苦 感覺又因此再次被羞辱 但我得勇敢 我不知道什麼時候能抓到背後寫文章的人 但我只知道不能姑息這樣的人謝謝事發到現在陪在我身邊的朋友家人 雖然知道是新的詐騙手法 但我還是覺得好可怕 半夜嚇到哭醒也呼籲大家不要覺得網路不會留下痕跡 「匿名、假帳號」 不會讓你醜陋的言論獲得任何豁免權 願大家都保持善良純真的心我今天站出來報警不只是為了自己！ 今天這個人他打著我的名義寫那幾篇文 明天就可以換一個帳號換別的女孩的名字再打一樣的文 我不想要有別的女孩受害 這是女生最害怕遇到的傷害、羞辱 我不想要我身邊的女孩遇到這樣的事情