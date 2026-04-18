我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Telegram在語言內改為「繁體中文」，不需要語言包就能使用。（圖／手機截圖）

免裝語言包，變更後就能用繁中版

全球知名通訊軟體Telegram近期悄悄迎來一項讓台灣用戶相當有感的更新，官方已將「繁體中文」正式納入語言選單，使用者不必再另外安裝語言包，就能直接切換介面語言，對於台灣用戶來說終於可以跨過語言門檻。新功能上線，也讓網友忍不住說：「終於可以刪LINE了」。Telegram官方目前雖未在最新Blog更新頁面中特別發布「繁體中文上線」公告，但從台灣用戶實測與社群討論可見，從Telegram的「設定」功能裡找到「語言」選單，已可直接看到繁體中文選項，已經不需要安裝的語言包，就能立即用中文進行對話。Telegram過去並非完全沒有中文化方案，而是多仰賴外部語言包或社群翻譯，對一般使用者來說設定相對麻煩，也可能出現更新後失效的情況。如今改由官方直接納入系統語言選單，代表台灣用戶在安裝新機、重新登入或App更新後，都能更直覺地使用繁體中文介面。Telegram向來因跨裝置同步、雲端儲存、大型群組、傳檔限制較寬鬆等特色，在科技圈與特定社群擁有高人氣。如今補上繁體中文這塊最後拼圖後，也讓不少網友認為，Telegram對台灣主流用戶的吸引力明顯提升。