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▲李昀鋭是文臣臉、武將身。（圖／翻攝自微博@李昀鋭）

29歲中國男星李昀銳在《冰湖重生》中飾演「諸葛玥」，高冷外型受到關注。2024年他因《九重紫》走紅，還參與許多綜藝節目。李昀鋭182公分，曾是籃球國手的他體脂只有4%，還被封為「薄肌天菜」，還有人看好他是張凌赫第二，很有爆紅潛力，讓我們一起來看看李昀鋭的4件事吧！李昀鋭10歲開始接觸籃球，曾擔任籃球國家二級運動員，在《超新星運動會》中展現出色的運動能力，在《奔跑吧》中擔任固定班底，跑步速度如閃電，跟拍他的攝影師還要特別挑過，否則很容易跑丟他。李昀鋭18歲時主演畢業電影《和你在一起》進入演藝圈，後來出演過《封神三部曲》、《星漢燦爛》、《九重紫》等劇，2019年他曾參加《創造營2019》，不只是長得帥、會演戲，歌聲也相當不錯，曾與孟子義合唱《九重紫》影視劇情感主題曲〈昭昭墨墨〉受到關注。李昀鋭的名字裡面沒有「林」字，但他的綽號卻是「小林」，源自於他的家人替他算命，得知他的命格五行缺木，所以幫他取了個「小林」，而他的異卵雙胞胎哥哥則叫「大林」。李昀鋭在《冰湖重生》中飾演的諸葛玥，戰損妝、破碎感拉滿，加上他一雙苦情電眼，看了都讓人心碎，和他的外型具有極大反差的，是他的身材，當初為了拍《星漢燦爛》15天瘦了8公斤，體脂率達到4.1%，這樣的魅力，讓許多劇迷都稱他很有爆紅體質，有望當張凌赫第二。