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場次 日期 地點 第一戰 4月19日 底特律 第二戰 4月22日 底特律 第三戰 4月25日 奧蘭多 第四戰 4月27日 奧蘭多

NBA美國職籃（National Basketball Association）東區附加賽最後一席爭奪戰於今（18）日點燃戰火。奧蘭多魔術隊在主場展現了強大的統治力，靠著當家球星班凱羅（Paolo Banchero）繳出25分、5籃板、6助攻的全面表現，終場以121：90血洗夏洛特黃蜂隊。魔術隊成功奪下東區第8種子，正式挺進季後賽，首輪將挑戰東區龍頭底特律活塞隊；而本季大黑馬黃蜂隊則遺憾止步，延續連續9年無緣季後賽的紀錄。魔術隊在上一場對陣76人的比賽中表現低迷，讓支持者一度感到憂心，但今日班凱羅從開賽就進入戰鬥狀態。他在上半場10投7中砍下16分，不僅個人進攻高效，更成功串聯全隊，帶領魔術在半場結束時就取得31分的巨大領先優勢，讓下半場幾乎成為垃圾時間。除了班凱羅外，魔術隊今日進攻多點開花，全隊5人得分上雙。先發中鋒卡特（Wendell Carter Jr.）高效率貢獻16分，薩格斯（Jalen Suggs）也在進攻端找回手感，幫助球隊自始至終維持領先。處於大幅落後的黃蜂隊雖然沒有放棄，當家控衛拉梅洛·鮑爾（LaMelo Ball）在第三節瘋狂爆發，單節狂砍21分試圖縮小差距，但無奈另外三節表現平平，全場僅進帳23分，且缺乏隊友支援。黃蜂隊此役落敗的另一大主因是外線火力的徹底失靈。本季奪得三分球大賽冠軍的新秀克努佩爾（Konnor Griffin）連續兩場比賽手感冰冷，繼上一場6投0中後，今日三分球僅有6投1中。在欠缺長程火砲支援的情況下，黃蜂始終無法威脅魔術的領先地位。儘管賽季以慘敗收場，但球評指出黃蜂隊不應被稱為「冒牌貨」。自1月1日以來，黃蜂隊繳出了全聯盟最佳的淨效率值，並在賽季後半程打出了令人賞心悅目的團隊籃球，為球隊未來奠定了堅實的基礎。魔術隊晉級後，首輪將對決第一種子底特律活塞隊。這兩支球隊上次在季後賽交手已要追溯到2008年，當時活塞隊以4比1淘汰魔術並闖入分區決賽。以下為季後賽首輪賽程（台灣時間）：魔術隊總教練莫斯利（Jamahl Mosley）在終場前5分多鐘換下主力，讓主場球迷提前慶祝這場得來不易的季後賽門票。