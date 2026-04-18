我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鍾麗緹（如圖）55歲還為了老公張倫碩想拚第4胎，網友為她心疼，替她身體能不能負荷擔心。（圖／摘自 鍾麗緹微博）

▲鍾麗緹（右起）的兩個女兒張思捷、張凱琳都改跟繼父張倫碩一起姓，張倫碩仍想要有自己的小孩。（圖／摘自 鍾麗緹微博）

▲鍾麗緹（右）和張倫碩（左）求子，引發網友爭論。（圖／摘自 鍾麗緹微博）

昔日香港娛樂界性感女神鍾麗緹，55歲還要再拚生子？小她12歲的丈夫張倫碩在中國綜藝節目《初入職場·金融季》中鬆口，仍期待和她擁有「共同的孩子」，不排除透過醫療科技輔助生育，就算她年紀大、要懷胎不易，張倫碩也能接受領養。此話一出，網上有兩派不同意見，有人罵張倫碩都不考慮鍾麗緹的身體，也有人認為對鍾麗緹與前夫生的3個女兒不公平，卻也有人理解張倫碩想要有自己血緣的小孩，不同價值觀吵翻天。鍾麗緹曾與首任丈夫葛倫羅斯生了大女兒張敏鈞，之後又與第2任丈夫嚴錚生了兩個女兒張思捷與張凱琳，她和張倫碩結婚要滿10年，雖然女兒們與張倫碩這個繼父相處融洽，也都跟了他姓，沒想到他還是想要有自己的親骨肉，甚至不顧鍾麗緹已經55歲、可能無法負荷，立刻引來網友圍剿，砲轟他沒把鍾麗緹的性命當一回事，但也有人覺得他的想法並不會很奇怪，況且想要有親生的孩子，不代表不愛繼女，兩邊爭執熱烈。在節目上張倫碩表示孩子就像是家庭「黏合劑」，可以讓夫妻有個共同目標，他雖然稱和鍾麗緹對於生小孩的事都順其自然，但由於她已經55歲，因此也做好「科技的準備和干預（人工受孕）」，甚至不排除收養。有網友覺得收養就跟自己沒有血緣關係，他都已有3個繼女，幹嘛再來個養子？簡直沒有意義。再者平常張倫碩都表現出跟繼女們像有血緣的親父女，到最後他還是想要有自己的小孩，會讓她們多心寒？然而鍾麗緹以往也曾在節目上透露想幫張倫碩生小孩，還去看中醫調養體質、嚴格控制生活作息，讓人聽了都覺得辛苦，更重要的是就算做這麼多，仍不能確保成功懷胎，心理上的壓力更是難以想像。為了愛情，這些她都願意去做，網友們覺得張倫碩如果真的疼惜她，就該調整自己的想法，不要讓她再去承受這些。倒是有人要抨擊張倫碩的網友別道德綁架，他的想法也是合情合理，他現在43歲，還是能生育的年紀，當然會想要再拚。可是反對方的網友也提出質疑：張倫碩和鍾麗緹結婚時就知道她比自己大一輪，那時就該考慮清楚，如果以後還要生小孩，會不會對鍾麗緹來講很吃力？為了鍾麗緹55歲是否再繼續拚第4胎，網友們的反應似乎比當事人本身都還要激烈。