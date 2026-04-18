台中市大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香昨晚起駕登場，台北市長蔣萬安也受邀參與上轎儀式。媒體今笑問上轎儀式頗有母雞架勢，蔣笑呵呵說，大甲媽遶境是台灣非常重要的民俗文化資產，也被Discovery頻道列為全世界三大宗教活動盛事，他跟代表國民黨參戰台中市長的立法院副院長江啟臣認識很久，期待共同打拚爭取更大福祉。

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蔣萬安今參加內湖高工40週年校慶，會前被問到昨參加大甲鎮瀾宮媽祖遶境上轎儀式，頗有母雞架勢？他笑呵呵說，昨天是大甲鎮瀾宮上轎儀式，很榮幸跟江啟臣副院長受顏清標董事長邀請共襄盛舉，大甲媽遶境進香不只是台灣非常重要的民俗文化資產，也被Discovery列為全世界三大宗教活動之一，是正港台灣之光。

蔣萬安說，三月瘋媽祖，不只大甲鎮瀾宮，白沙屯媽祖遶境也引起非常多信眾，去年他太太也成為香燈腳，感受非常多信眾熱情，昨天看到很多好朋友展現對台灣這片土地的愛護，他跟江啟臣認識很久，期待共同打拚爭取更大的福祉。

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蘇柏銓編輯記者

入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。

記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...