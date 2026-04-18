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台中市大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香昨晚起駕登場，台北市長蔣萬安也受邀參與上轎儀式。媒體今笑問上轎儀式頗有母雞架勢，蔣笑呵呵說，大甲媽遶境是台灣非常重要的民俗文化資產，也被Discovery頻道列為全世界三大宗教活動盛事，他跟代表國民黨參戰台中市長的立法院副院長江啟臣認識很久，期待共同打拚爭取更大福祉。蔣萬安今參加內湖高工40週年校慶，會前被問到昨參加大甲鎮瀾宮媽祖遶境上轎儀式，頗有母雞架勢？他笑呵呵說，昨天是大甲鎮瀾宮上轎儀式，很榮幸跟江啟臣副院長受顏清標董事長邀請共襄盛舉，大甲媽遶境進香不只是台灣非常重要的民俗文化資產，也被Discovery列為全世界三大宗教活動之一，是正港台灣之光。蔣萬安說，三月瘋媽祖，不只大甲鎮瀾宮，白沙屯媽祖遶境也引起非常多信眾，去年他太太也成為香燈腳，感受非常多信眾熱情，昨天看到很多好朋友展現對台灣這片土地的愛護，他跟江啟臣認識很久，期待共同打拚爭取更大的福祉。