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徐至琦被控詐欺 駁非法撈錢怒喊告

▲徐至琦（如圖）近日遭77姐爆料 「開滑雪團詐騙」，昨日她開記者會駁斥非法撈錢，並提告對方加重誹謗、恐嚇、公然侮辱罪。（圖／記者趙文彬攝影）

徐至琦遭酸「整太多」本人親上火線回應

▲徐至琦坦言自己現在真的太瘦，同時高EQ回應網友「沒有美肌美顏，沒有攝影棚光高清鏡頭直拍，這樣子已經很可以囉」。（圖／IG@starettoday）

女星徐至琦因《康熙來了》爆紅，2013年淡出演藝圈從商，近日遭網紅77姐控訴「開滑雪團詐欺」再度登上媒體版面，昨（17）日徐至琦開記者會說明，久違出現在鏡頭前，不僅暴瘦至47公斤，臉部變化也引來熱議，被網友狠酸「整太多」，對此本人則親自回應：「高清鏡頭直拍，這樣子已經很可以囉。」徐至琦近日遭77姐爆料 「開滑雪團詐騙」，匯了24萬元，竟然住在只有14萬的房間。徐至琦昨日開記者會駁斥非法撈錢，並提告對方加重誹謗、恐嚇、公然侮辱罪。受訪時徐至琦坦言這些日子心力交瘁，170公分的她，暴瘦6公斤，目前體重只剩下約47公斤，整個人看起來非常消瘦。徐至琦久違露面，臉部變化也引起討論，網友看了留言表示：對此，徐至琦本人也親自回應：「最近2週瘦了6公斤太瘦了，10多年沒在螢光幕跟大家見面，曾陪著觀眾一起長大一起變老，對至琦來說也是一種幸福。」另外對於網友質疑整太大，徐至琦高EQ說：「我覺得我還是很抗打，沒有美肌美顏，沒有攝影棚光高清鏡頭直拍，這樣子已經很可以囉。」徐至琦曾奪下選美比賽冠軍，並連續二屆獲《FHM男人幫》雜誌評選「全球百大性感美女」，美貌獲得認證。2013年她淡出演藝圈，前往中國經商，躍升身價上億CEO，徐至琦透露公司賣掉後如今成為「快樂投資人」，生活相當自在。