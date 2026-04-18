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民進黨立委沈伯洋代表民進黨參選台北市長呼聲高，過去曾與他力推「大罷免」的聯電創辦人曹興誠今（18）日受訪時直言，從綠營角度看，沈伯洋是參選的不二人選，相信沈出來參選後會反轉，「射蔣萬安不需要后羿那麼厲害，沈伯洋就可以了」。福和會上午舉辦「走向文明或退回野蠻？台灣的抉擇」專題講座，並邀請曹興誠演講，原先主辦單位安排曹興誠與沈伯洋合體對談，不過，沈伯洋因故未出席。對於沈伯洋參選台北市長呼聲高，曹興誠受訪直言，此事還未明朗，但應該很快就明朗了，並認為從綠營角度看，沈伯洋是不二人選，現在大家可能不看好沈，但相信出來參選一陣子後會反轉，現在很多看法不見得正確。在沈伯洋優勢上，曹興誠表示，沈的優點很多，市民應該要求沈跟台北市長蔣萬安同台辯論，就能立刻知道兩人程度高低，「我相信蔣萬安不敢面對沈伯洋、我敢打賭，蔣萬安不敢面對沈伯洋」。媒體詢問，蔣萬安受訪時被問及沈伯洋是否成為民進黨的后羿射日時，他回應，不太清楚要對談的消息，但印象中曹興誠、沈伯洋上次同台，應是大罷免的時候。曹興誠則稱，不知道是什麼意思，並直言「射蔣萬安不需要后羿那麼厲害，沈伯洋就可以了」。