效力日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊「龍之子」徐若熙昨（17）日對歐力士猛牛隊先發僅投1.2局就狂失7分，寫下生涯最慘一役，日本媒體《東京體育》指出，過去以「撲克臉」著稱的徐若熙，昨日罕見沒能壓抑住情緒，失去了原本引以為傲的冷靜；此外，日媒直言，徐若熙季前參加經典賽，加上是旅日首年，必須適應日本生活與日職環境，精神上的疲勞想必也在累積，儘管徐若熙遭遇職業生涯最慘痛的敗仗，軟銀球團對這位「台灣至寶」的評價依然沒有動搖。
徐若熙對歐力士僅投1.2局失7分 職業生涯最慘一役
徐若熙前役開局就因宗佑磨的全壘打失掉分數，隨後又被又因保送與串連安打失掉2分，進入第2局的投球徐若熙仍沒有回穩的跡象，遭到太田椋3分砲狙擊，單局失掉5分黯然退場，總計徐若熙前役僅投1.2局失7分，共用60球，被敲出6安含2轟，送出1次三振、4次四壞球保送、1次觸身球保送，防禦率暴漲至4.91。
徐若熙過去在中職只有2次單場失6分的比賽，2021年對統一獅先發1.2局失掉6分，2024年對樂天桃猿先發投2局失6分，前役徐若熙1.2局失7分，可說是生涯最差的一場比賽。
徐若熙罕見流露情緒 冷靜面具失守
《東京體育》指出，徐若熙過去在台灣時期就以「撲克臉」著稱，昨日罕見沒能壓抑住情緒。其中在第2局，2好球後試圖以內角直球解決宗佑磨，但球稍微偏離好球帶，徐若熙隨即皺起眉頭並搖了搖頭。在控球持續不穩的情況下，他無法控制內心不斷堆疊的挫折感，情緒隨之爆發，失去了原本引以為傲的冷靜，球場上也開始飄散著不詳的氛圍。
隨後，徐若熙被太田椋敲出一發三分砲，單局狂丟5分，在局數尚未完成時就遭到屈辱的KO退場，徐若熙透過球團發表的退場感言僅有一句話，「對球隊感到很抱歉。」簡短的字句中透露出難以掩飾的悔恨。
體能與適應成隱憂 軟銀對徐若熙仍有信心
開季前2場先發，徐若熙繳出1勝1敗、防禦率0.69的優異成績，完全符合「補強重點」的身價。《東京體育》認為，考量到徐若熙曾參加經典賽，且今年又是日職第一年，這樣的起步堪稱完美，「然而由於他過去傷病史較多，身體狀況一直是首要考量，在中職時期甚至從未有過連續4周以上遵守『投1休6』輪值的紀錄。」
從台灣時期開始，體力不足一直是徐若熙的課題，加上必須適應日本生活與日職環境，精神上的疲勞想必也在累積。因此，球隊內部並非沒有「這一天遲早會來」的心理準備。賽後，軟銀隊監督小久保裕紀表示，「總會有這種時候。我已經告訴他，『下次討回來就好』。」言談中對慘遭震撼教育的徐若熙展現了體諒。
《東京體育》直言，儘管徐若熙遭遇職業生涯最慘痛的敗仗，軟銀球團對這位「台灣至寶」的評價依然沒有動搖。
我是廣告 請繼續往下閱讀
徐若熙前役開局就因宗佑磨的全壘打失掉分數，隨後又被又因保送與串連安打失掉2分，進入第2局的投球徐若熙仍沒有回穩的跡象，遭到太田椋3分砲狙擊，單局失掉5分黯然退場，總計徐若熙前役僅投1.2局失7分，共用60球，被敲出6安含2轟，送出1次三振、4次四壞球保送、1次觸身球保送，防禦率暴漲至4.91。
徐若熙過去在中職只有2次單場失6分的比賽，2021年對統一獅先發1.2局失掉6分，2024年對樂天桃猿先發投2局失6分，前役徐若熙1.2局失7分，可說是生涯最差的一場比賽。
徐若熙罕見流露情緒 冷靜面具失守
《東京體育》指出，徐若熙過去在台灣時期就以「撲克臉」著稱，昨日罕見沒能壓抑住情緒。其中在第2局，2好球後試圖以內角直球解決宗佑磨，但球稍微偏離好球帶，徐若熙隨即皺起眉頭並搖了搖頭。在控球持續不穩的情況下，他無法控制內心不斷堆疊的挫折感，情緒隨之爆發，失去了原本引以為傲的冷靜，球場上也開始飄散著不詳的氛圍。
隨後，徐若熙被太田椋敲出一發三分砲，單局狂丟5分，在局數尚未完成時就遭到屈辱的KO退場，徐若熙透過球團發表的退場感言僅有一句話，「對球隊感到很抱歉。」簡短的字句中透露出難以掩飾的悔恨。
體能與適應成隱憂 軟銀對徐若熙仍有信心
開季前2場先發，徐若熙繳出1勝1敗、防禦率0.69的優異成績，完全符合「補強重點」的身價。《東京體育》認為，考量到徐若熙曾參加經典賽，且今年又是日職第一年，這樣的起步堪稱完美，「然而由於他過去傷病史較多，身體狀況一直是首要考量，在中職時期甚至從未有過連續4周以上遵守『投1休6』輪值的紀錄。」
從台灣時期開始，體力不足一直是徐若熙的課題，加上必須適應日本生活與日職環境，精神上的疲勞想必也在累積。因此，球隊內部並非沒有「這一天遲早會來」的心理準備。賽後，軟銀隊監督小久保裕紀表示，「總會有這種時候。我已經告訴他，『下次討回來就好』。」言談中對慘遭震撼教育的徐若熙展現了體諒。
《東京體育》直言，儘管徐若熙遭遇職業生涯最慘痛的敗仗，軟銀球團對這位「台灣至寶」的評價依然沒有動搖。