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▲劉芩妤上午與志工到第六分局完成報案手續。（圖／劉芩妤提供，2026.04.18）

民眾黨創黨主席柯文哲昨晚陪台中市議員參選人劉芩妤到逢甲夜市掃街時，疑被辣椒水攻擊，至今仍感不適。劉芩妤上午與志工完成報案，她表示經團隊事後比對，顯示並非單一意外，而是在短短不到1小時內有3波的辣椒水伏擊，這不只是針對政黨，更是對公共安全的公然挑釁。台中市長盧秀燕表示，城市治安不容受到威脅，她已經責成警方加速偵辦。劉芩妤今（18）日上午和目擊志工到第六分局完成報案手續，她表示昨晚到逢甲夜市掃街，原想和大家分享政見、聽聽西屯街頭的聲音，竟遭遇有預謀的惡意辣椒水攻擊，當時大家突然產生刺鼻感受，週遭數十人猛咳不止。由於掃街過程有很多人以手機錄影，團隊與志工連夜進行比對，驚覺並非單一意外，而是有計劃性的辣椒水伏擊，攻擊者疑似兩名騎機車的年輕人，時地分別是8點10分文華路與逢甲路口的空地、8點14分夜市烤魚攤位前，8點48分眾人回到文華路口時，遭受第3次攻擊。劉芩妤指控在短短不到一小時內，對方針對志工與空氣連續噴灑，不僅造成民眾黨多人呼吸道嚴重刺痛不適，現場還有無數遊客、帶小孩出門逛街的父母。這種無差別攻擊，在人擠人的夜市噴灑化學刺激物，萬一引發恐慌踩踏，後果誰能負責？她強調惡意與暴力不該成為台灣的風氣，大家可以有不同的政治立場，但絕不能容忍用暴力表達訴求，公然撕裂台灣社會的信任與和諧。呼籲警方盡快找出滋事人士，不要讓西屯的安心生活被惡行破壞。盧秀燕上午出席清水高中80週年校慶，她受訪時表示，昨晚已責成警方加速偵辦，台中是民主法治的地方，不容許任何人的安全受到侵害，城市的治安也不能夠被威脅。