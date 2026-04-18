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▲台灣動作障礙學會理事長葉篤學表示，透過音樂及節奏帶動身體律動，可幫助動作控制、刺激大腦多巴胺分泌。（圖／記者張乃文攝）

「非藥物介入」巴金森氏症 專家：有助於動作控制、放鬆情緒

每年4月11日為巴金森之日，國內的巴金森氏症患者近8萬人。而疾病症狀包括動作遲緩、肢體僵硬、顫抖等。為了幫助病友改善動作功能，北醫體系台北神經醫學中心導入具國際實證的舞蹈輔助「Dance for PD」，結合臨床復健及音樂律動，開創神經退化性疾病「非藥物介入」新照護模式。根據統計，全球約有逾850萬人罹患巴金森氏症，台灣患者人數皆近8萬，且每年新增逾2000人，隨著超高齡化社會，65歲以上族群盛行率約1%至2%；換算下來相當於46萬人；且80歲以上比例更高。台北神經醫學中心今（18）日舉行「舞動巴金森」發表會，在舞蹈團老師帶領下，有3位60至70歲的病友也一同上台演出，過程不僅是手部運動，全身性的動作也都相當協調。台北神經醫學中心副院長、台灣動作障礙學會理事長葉篤學說，巴金森氏症分為五期，第一期僅有單邊症狀，第二期雙邊都有症狀；第三期平衡會開始受到影響，走路要特別留意。第四期則是需要柺杖或其他輔助，到了第五期會出現需要輪椅的現象。葉篤學說明，過去巴金森氏症以藥物、物理治療為主。他表示，運動對於巴金森治療是非常重要的一環，除了規律服藥，運動可以改善患者肢體協調、肌肉僵硬，對於腦部健康也有相當大的幫助。葉篤學指出，以往對於大多以復健、或比較制式化的訓練，像是騎單車或打太極等動作；而近年國際醫學逐漸重視「非藥物介入」的輔助效果，以「Dance for PD」是透過音樂與節奏帶動身體律動，可以刺激大腦多巴胺分泌，改善動作控制、步態穩定，在行走、平衡還有身體協調上也更為流暢，有助於放鬆情緒。台北神經醫學中心院長蔣友孝介紹，此次是與「育化民族舞蹈團」跨域合作，在專業指導及安全設計下，將舞蹈藝術結合復健及物理治療，引導病友及樂齡長者透過律動重拾身體自信。葉篤學補充，這次課程是為巴金森氏症患者量身打造，讓患者更能樂在其中，得到較好療效。他說，目前參與課程的患者約3至5名。他分享，臨床有一名70多歲患者過去就因動作遲緩、行走不穩，對外出充滿恐懼，甚至常常感覺腳步有異物感，持續參與課程後，步態明顯改善，心情也變得開朗，還有熱愛國標舞的病友在治療後重新站上舞台，找回對身體的掌控及自信。葉篤學建議，約在病程第二期、第三期的病友，或是更早期的病程都可以加入訓練，因為巴金森氏症是緩慢而漸進式的過程，對於第三期患者有平衡障礙後，透過這樣的課程可以活動得更順暢。