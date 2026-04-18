知名連鎖冰淇淋品牌「31冰淇淋」驚傳嚴重食安事件，一名消費者於社群平台爆料，昨（17）日至台北市中山誠品門市消費時，開心前往兌換生日禮的冰淇淋再加點一球，沒想到吃到一半，竟然在冰淇淋中挖出明顯的「超大蟲蟲腳」，看起來還不只一隻，讓原PO直呼：「真的蠻噁的，第一次吃就踩雷！」業者則聲明，已於第一時間展開內部調查，並將疑慮產品下架報廢，且徹底清檢，並對該名消費者致歉並補償。
有網友在Threads上發文，表示自己到31冰淇淋誠品南西店使用生日禮，可以免費兌換冰淇淋，而他也又再加點一球，沒想到吃到一半竟發現冰淇淋內有超大隻的蟲腳，且看起來不只一隻，讓她當場嚇壞，原PO表示自己跟店員反應後，店員馬上說要幫她重挖一球，她認為還是從同一桶挖出因此當場拒絕。
多位網友也感到驚嚇並於該文章下留言：「太噁了吧我要吐」、「這個必須檢舉到衛生局」、「我最愛吃的口味，好扯」、「這個很嚴重欸！ 快吐了！」等。
對此，31冰淇淋也火速在社群平台上發布四條相關聲明：
一、疑慮產品即刻下架與報廢：
經初步查明，係現場營運管理之疏失所致。針對顧客反應之口味及該桶冰淇淋，門市已於第一時間完成下架並報廢處置。
二 確保消費者權益與補償：
事件發生當下，門市已立即為顧客辦理全額退款並完成 POS 系統作廢程序。針對顧客提到的「生日兌換券」，系統作業流程將於辦理退款後自動退回，待與顧客聯繫，也會同步確認兌換券是否已確實歸還至會員帳戶中，並將提供額外致歉補償。
三、全面環境清消協調中：
主動聯繫專業第三方消毒公司，目前正積極協調最快之到場施作時間，進行全店地毯式深層消毒。
四、全台門市 SOP 強化督導：
總部已下令全台門市即刻執行「清檢專案」。要求所有夥伴在「開店、整冰、挖冰、補冰」等四大關鍵環節，必須落實目視檢查，確認產品狀態百分之百無異物，方可提供給顧客。
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對此，31冰淇淋也火速在社群平台上發布四條相關聲明：
一、疑慮產品即刻下架與報廢：
經初步查明，係現場營運管理之疏失所致。針對顧客反應之口味及該桶冰淇淋，門市已於第一時間完成下架並報廢處置。
二 確保消費者權益與補償：
事件發生當下，門市已立即為顧客辦理全額退款並完成 POS 系統作廢程序。針對顧客提到的「生日兌換券」，系統作業流程將於辦理退款後自動退回，待與顧客聯繫，也會同步確認兌換券是否已確實歸還至會員帳戶中，並將提供額外致歉補償。
三、全面環境清消協調中：
主動聯繫專業第三方消毒公司，目前正積極協調最快之到場施作時間，進行全店地毯式深層消毒。
四、全台門市 SOP 強化督導：
總部已下令全台門市即刻執行「清檢專案」。要求所有夥伴在「開店、整冰、挖冰、補冰」等四大關鍵環節，必須落實目視檢查，確認產品狀態百分之百無異物，方可提供給顧客。