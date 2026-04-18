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國民黨新北市長參選人李四川昨推出「川伯給推」系列短影音，第一集是新北市不動產仲介經紀商業同業公會榮譽理事長林正雄稱讚李四川處理過許多好政策，沒想到近日突然下架，傳出是林正雄遭受壓力，李四川不願為難。藍委徐巧芯今（18）日爆料，當天活動時，民進黨對手蘇巧慧幕僚盯場，影片上線後推薦人「剛好」打電話，時間點巧合大家自己判斷，痛斥蘇巧慧平時裝可愛，骨子裡做事跟蘇貞昌一樣。徐巧芯今在臉書痛斥，李四川團隊新推出的短影音系列「川伯給推」，首集只是剪輯不動產業界的人士，回憶李四川擔任行政院秘書長期間，跨部會協調保障二類謄本調閱權的經過，內容不過就是一個業界人士肯定一位做過事的人，如此而已。結果影片上線才多久？當事人就受到「政治壓力」，要求撤除影片。李四川團隊因為厚道，為了不讓老朋友為難，主動將影片下架。徐巧芯說，民進黨從司法追殺到政治壓力，到底想帶給台灣什麼恐怖統治？一個產業界人士，講的是十多年前的政策經歷，不是政治表態，不是站台喊凍蒜，只是說「這個人做過事、幫過我們」，也不行嗎？更離譜的是，據媒體報導，李四川出席不動產公會活動時，蘇巧慧先到先走，但她的幕僚卻留在現場，全程手持手機拍攝、盯場、回報。影片上線後，推薦人「剛好」就打電話來。這個時間點的巧合，大家自己判斷。徐巧芯說，蘇巧慧團隊說「從沒聽說這件事」，但影片中的榮譽理事長林正雄被記者問到有沒有承受壓力，只說了一句「別說這些啦」，這句話，比什麼都說明了問題。一個「幫助過我們的人，要給人家一點肯定」，這是我看林正雄的原話。這麼單純的事情，在民進黨的政治生態裡，卻變成了一種「罪行」。徐巧芯直言，說李四川好要被查水錶，產業界人士連感謝都不敢講。這就是民進黨要的「民主」嗎？這種霸道、這種壓迫，讓她想起2018年蘇貞昌參選新北市長時，對陳情里長大力拍肩的作風。蘇巧慧平常時裝可愛，骨子裏做事的方式跟蘇貞昌完全一樣。徐巧芯批評，選舉可以競爭，但不能散播恐懼。 可以比政見，但不能讓人民連開口都要害怕。把「被下架」的影片分享給大家，也請大家分享出去。她要跟所有因為支持李四川而承受壓力的朋友說一句話：「你們不需要為了肯定一個做過事的人而道歉，需要道歉的，是那些帶給你們政治壓力的人。」