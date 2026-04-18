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NBA美國職籃（National Basketball Association）歷史上又一支「10年不勝」的球隊誕生！黃蜂隊今（18）日在附加賽生死戰碰頭奧蘭多魔術，最終大敗31分，以90：121無緣季後，更是東區首例10年沒進季後賽的球隊。黃蜂自從2015至2016賽季起，就沒有再拿過季後賽門票，對於這次慘敗，黃蜂主教查爾斯．李（Charles Lee）賽後受訪表示，「裁判的吹罰尺度讓人滿頭痛的」。黃蜂15日對上熱火，以關鍵上籃127：126擊敗對手，不料今天在附加賽最後關頭對上魔術隊，卻以90：121慘遭血洗，與上一場的表現簡直判若兩隊。雖爭議不斷的後衛鮑爾（LaMelo Ball）在後段猛力追趕，但整隊的外線皆沒有達到效果，加上魔術隊在上半場就已經掌握局勢，導致黃蜂隊後續追分疲乏，沒有反超的機會。黃蜂隊在今年確定提早放暑假，正式加入聯盟史上的悲情俱樂部。黃蜂這次落敗，不僅與80年代洛杉磯快艇、90年代小牛（現達拉斯獨行俠）及2010年代明尼蘇達灰狼等隊的低谷期有得比，還成為東區聯盟有史以來，第一支連續10年被季後賽門票拒之門外的隊伍。對於這座由喬丹（Michael Jordan）經營多年後易主的球隊而言，重建之路顯得遙遙無期。加上黃蜂隊日前才在附加賽第一輪打出好成績，然而今天緊要關頭的投籃命中率僅33.7%（83中28），三分命中率更是慘烈的26.7%（45中12）。據悉，黃蜂本季例行賽中，單場最多輸28分，當時是對上紐約尼克隊，如今附加賽碰頭魔術卻遭遇31分差敗場，也寫賽季最慘紀錄，同時創造聯盟附加賽史上單場最大輸球分差，打破自己的紀錄，黃蜂在2022年附加賽上敗給老鷹29分。對於這次失利，黃蜂主帥查爾斯接受記者採訪，表示「我覺得我們在身體對抗上有頂住，不過裁判的吹罰尺度讓人滿頭痛的。」