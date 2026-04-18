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洛杉磯道奇隊今（18）日作客科羅拉多洛磯隊主場，儘管丹佛當地飄起大雪，且氣溫降至攝氏1.6度（約華氏35度），創下道奇隊史開賽氣溫最低紀錄，但火燙的打線完全無視寒冬。當家球星大谷翔平單場敲出2支安打，與轟出單場雙響砲的蒙西（Max Muncy）聯手，帶領道奇以7：1擊敗洛磯。先發投手格拉斯諾（Tyler Glasnow）也展現宰制力，主投7局僅被敲2安，幫助道奇達成4連勝，並成為本季首支奪下15勝的球隊。今日比賽的一大焦點在於大谷翔平與同胞強投菅野智之的「日本對決」。大谷翔平身為「菅野天敵」，首局首打席就鎖定一顆內角低位的滑球擊成右外野線邊二壘安打，隨後藉由隊友史密斯（Will Smith）的高飛犧牲打回到本壘。2局下半，大谷再度發威，從菅野手中敲出右外野安打。總計大谷翔平今日5打數2安打、跑回1分。這場表現讓他的連續上壘紀錄推升至「49場」，距離韓國名將秋信守所保持的亞洲選手紀錄（52場）僅差3場。相較於道奇隊的猛烈攻勢，洛磯隊先發投手菅野智之今日過得異常艱辛。受限於嚴寒氣候與天敵大谷的纏鬥，菅野今日主投4局就被狂敲9支安打、失5分。除了大谷外，曼西在2局上半也從他手中擊出陽春砲。菅野今日吞下本季首敗，其美日通算對戰大谷的紀錄來到7打數6安打（含2轟、1四球），天敵魔咒依然難解。道奇打線今日展現恐怖的穩定度，前5局局局有得分。除了大谷翔平的開路先鋒角色，三壘手蒙西今日手感大爆發，單場擊出3支安打（含2發全壘打）、進帳3分打點；新秀佩吉（Andy Pages）也貢獻2安。道奇全場狂掃13支安打，輕鬆在5局前就奠定7比0的絕對領先。賽前球場一度因大雪覆蓋成「銀色世界」，經緊急除雪才順利開打。道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）強調這是一場「心態的勝負」，球員也以行動證明了強大的職業精神。道奇目前戰績來到15勝4敗，勝率高達.789，持續穩居全聯盟第一。道奇隊已連續5個系列賽取得首戰勝利，明日兩軍將續戰，全台球迷除關注大谷翔平是否能持續衝擊「50場連續上壘」大關，也期待看這位日籍巨星在丹佛高海拔的「打者天堂」繼續開砲。